Parkovat v garážích bývá problém. Poslanci zvažují změny. ANKETA

Někteří poslanci upozorňují na to, že současné normy pro parkovací místa jsou nevyhovující a měly by se změnit. Moderní auta jsou totiž čím dál tím širší a delší, s čímž dřívější plánovači nepočítali. A výsledkem je to, že třeba v podzemních garážích obchodních center se téměř nedá z vozu vylézt. A bude hůř. Nejprodávanějším autem loňska bylo SUV, které je v průměru široké přes dva metry.