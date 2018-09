Paroubek měl mít v sejfu miliony. Chtěl jsem je investovat, tvrdí

Jiří Paroubek ve volbách do Senátu kandiduje jako nezávislý. Sám nepopírá, že peníze od prostějovského podnikatele v roce 2016 převzal. "To byly peníze, který jsme měli na nějaký projekt, společný tedy s Michkem," řekl Jiří Paroubek pro irozhlas.cz.

Podle Paroubka měly být peníze použity na burzovní operace. K němu do trezoru se prý dostaly tak, že je Michek nejdřív v menších částkách vybral ze svého účtu. Pak je převedl na dolary a nakonec je uložil u Paroubka. "Běžný člověk, tak zpravidla vůbec ty peníze nevidí, které investuje na burze. Já říkám, že pozvedám obočí nad tím a určitě první věc, která by mě napadla je, že je to za účelem legalizace těch peněz," vysvětlil ekonom Lukáš Kovanda.

Michek chtěl peníze v roce 2017 od manželů vrátit, k tomu ale nedošlo. Dnes už je nechce. "My jsme se ale dohodli, že to vymáhat nebude jo. Já to prostě u něj nějak odpracuju," dodal Jiří Paroubek pro irozhlas.cz.

"Proč Petra Paroubková, proč téměř po roce kdy jsem ji loni na podzim adresoval stejně jako jejímu manželovi předžalobní výzvu. Proč na to reaguje až téměř po roce, 4 týdny před volbami a takovýmto způsobem," řekl televizi Nova podnikatel Petr Michek.

Petr Michek býval členem paroubkovy strany Lev 21 a oba letos také kandidují do Senátu. Policie se o Paroubka začala zajímat poté, co jeho žena Petra veřejně promluvila o jeho nelegálních příjmech. "Mohu potvrdit, že paní Paroubková se dostavila k výslechu na policii. V současné době nebyly zahájeny úkony trestního řízení, a proto nebudeme žádné další věci a informace k tomu poskytovat," uvedla Hana Vrbová z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5.

Paroubek tvrzení manželky odmítá. Prý jde o útok před volbami.