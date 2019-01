Spory ve vládě i rekordní množství hurikánů. To byl rok 2005

Je tu další díl našeho seriálu k 25 letům televize Nova. Dnes pro vás máme souhrn toho, co jsme vysílali před 14 lety, tedy v roce 2005.

Začátek roku 2005 byl ve znamení sporů ve vládní koalici. Ostré přestřelky probíhaly zejména mezi sociálními demokraty a lidovci vedenými Miroslavem Kalouskem. Finální rozbuškou se staly aféry kolem premiéra Stanislava Grosse, který nedokázal vyjasnit pochybnosti okolo financování svého bytu.

Gross, kterého průzkumy dlouhou dobu řadily na přední příčky v oblíbenosti mezi politiky, se rázem ocitnul na opačné straně žebříčku. Přes počáteční podporu své strany se nakonec rozhodl funkci předsedy vlády opustit.

V čele kabinetu jej nahradil dosavadní ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek, jehož vládu jmenoval Václav Klaus na Pražském hradě 25. dubna.

Výměna nastala také ve vedení KSČM. Dosavadní předseda strany Miroslav Grebeníček, který funkci zastával od roku 1993, se rozhodl předsednické křeslo opustit. Nahradil ho místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Ten ve volbě ÚV porazil protikandidáta Václava Exnera. Premiér Paroubek se na Komunisty často obracel s žádostí o pomoc, když se mu nedařilo v rámci koalice prosadit některé zákony.

Do historie zapsaly rok 2005 především hurikány. Bylo jich celkem 26, což je dosavadní rekord. To zaskočilo meteorology, kteří už pro přírodní živly vyčerpali všechna jména a museli sáhnout po písmenech řecké abecedy. Katastrofu způsobil zejména hurikán Katrina, který srovnal se zemí americké město New Orleans. Připravil o život přes 1300 lidí a napáchal škody za bezmála 120 miliard dolarů.

Tragedie postihla také ulice Londýna. Stal se terčem teroristických bombových útoků. Sebevražední atentátníci zaútočili během ranní dopravní špičky v soupravách metra, tunelech poblíž nádraží King’s Cross a v patrovém autobuse. Útoky si vyžádaly 56 mrtvých, na 700 lidí bylo zraněno.

Svoji pozemskou cestu v roce 2005 ukončil papež Jan Pavel II. V čele katolické církve stál téměř 27 let. Konkláve 115 kardinálů, které zasedlo v Sixtinské kapli, zvolilo jeho nástupce až ve třetí volbě. Novým papežem se stal Benedikt 16., shromáždění to oznámilo světu tradičně bílým dýmem.

Česká herecká scéna se naposledy rozloučila se Stelou Zázvorkovou a Jiřím Kodetem, který podlehl těžké nemoci ve věku 67 let.

Zemřel dlouholetý zaměstnanec televize Nova střihač Michal Velíšek. Když v kočárku vezl po Karlově náměstí svou dcerku, rozhodl se zastat ženy, kterou neznámý muž ohrožoval pistolí. Ten po něm ale bez jakéhokoliv varování dvakrát vystřelil. Velíšek v nemocnici zraněním podlehl. Za hrdinství byl in memoriam vyznamenán medailí. Nadace Adra ve spolupráci s TV Nova od té doby každoročně uděluje Cenu Michala Velíška lidem, kteří prokázali občanskou statečnost a slušnost v situacích, ve kterých jde o záchranu lidského zdraví či života.

Rok 2005 v režii TV Nova znamenal smršť novinek. Na obrazovkách odstartovaly vaše oblíbené seriály Ulice a Ordinace v Růžové zahradě. Představil se vám také magazín televizních novin Víkend a cestovatelský pořad Koření, se kterým ochutnáváte všechny vůně světa. Sledovat jste mohli také populární Výměnu manželek nebo reality show Big Brother.