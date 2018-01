Partner jí vyčetl, že nemá peníze. Seniorka proto přepadla banku

Policie už ví, kdo v Hradci Králové v polovině prosince přepadl pobočku pošty. Lupičem je podle kriminalistů pětašedesátiletá žena. A neobvyklý je i její motiv. Partner jí údajně vyčítal, že nepřispívá do společné domácnosti, a tak si chtěla peníze opatřit nezákonně.

Ačkoli se jedná o závažný čin, královéhradečtí kriminalisté na něj hledí i jako na kuriozitu. Seniorka přijela na poštu na kole, omotala se šálou a vzala do ruky revolver. Byl plynový, ale od skutečné zbraně k nerozeznání. Navíc kdyby zmáčkla kohoutek, vyšla by stejně hlasitá rána.

Na lístek žena napsala, že jde o přepadení. Prý byla v tíživé situaci a partner jí vyčetl, že mu na společné bydlení nepřispívá. A tak ji napadlo, že za uloupené peníze sežene elektroniku. "Koupila si televizi a notebook," doplnila policejní mluvčí Iva Kormošová.

Z pošty vzala desítky tisíc korun. Když u ní policisté zazvonili, v kapse už měla jen pár drobných. Přitom by se nemusela mít tak špatně, kdyby se svěřila do rukou úřadů. "Nemá žádný příjem, sociální dávky ani důchod," uvedla Kormošová.

Policisté ji budou stíhat na svobodě, žena se prý netváří tak, že by chtěla utéct. "Hrozí jí trest odnětí svobody od dvou do deseti let," informovala mluvčí.

Statistiky uvádějí, že na sto padesát mužských lupičů připadá jeden v sukních. Raritou je i to, že v tomto případě je důchodového věku. "Pokud si pamatuju, tak jsme se s tím ještě nesetkali," potvrdil královéhradecký policejní psycholog Jan Hubert.

Lupičů mužů je podle psychologů víc, protože s nimi prý cloumají hormony. "To je, jak se to vysvětluje, vyšší hladinou testorenu, že jsou muži agresivnější, a pochopitelně i kulturními zvyklostmi. Chlapci jsou od dětství vedeni k tomu, aby prosazovali své zájmy, klidně i silou," dodal Hubert.

Před osmi lety jsme natočil štáb TV Nova exkluzivní rozhovor s jinou lupičkou. I ona byla v tíživé situaci, ale na rozdíl od seniorky uvažovala racionálněji. "Já jsem potřebovala na nájem do hodiny pětadvacet tisíc a do hodiny je to šibeniční termín," vyprávěla žena.

Přepadla banku v Pardubicích. Svědomí a medializace případu ji nakonec dohnaly k návštěvě policejní stanice. Z peněz si přitom neužila ani korunu. Po útěku se jí obarvily značkovací látkou a potřísněnou měla i ruku.