Pašeračka znovu před soudem! Vyšetřování stále pokračuje

Česká pašeračka skončila ve čtvrtek znovu před soudem, kde jí byla prodloužena vazba o dalších devět dní. Poté se vrátila do ženské věznice.

Pákistánky soud zadržené Češce opakovaně prodlužuje vazbu. Zatím nebyl stanoven termín soudu, který by měl určit výši trestu pro zadrženou. "Vyšetřování prozatím ukončeno nebylo a pokračuje," řekla TN.cz mluvčí českého ministerstva zahraničí Irena Valentová.

U soudu byl přítomen i český honorární konzul. "Češka je i nadále v ženském oddělení věznice v Láhauru," dodala Valentová, podle které Terezin případ vyšetřují celníci. Právě celníci Češku zadrželi 10. ledna poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech.

Devět kilo heroinu měla ukryté v zavazadle s dvojitým dnem. Na policii vypověděla, že o schovaných předmětech věděla, netušila však, že jde o drogy. S policisty od začátku spolupracuje. Podle jejího právníka jí to u soudu pomůže.