Past na medvěda přilákala šelmu! Nažrala se a zase zmizela. FOTO

Mršina, kterou nastražili experti do pasti na medvěda na Valašsku, přilákala šelmu. Bohužel ale ne tu, ve kterou experti doufali. Na jelením mase si tady pochutnala toulavá kočka. Medvěd si i nadále užívá svobody.

Takřka dva měsíce se snaží na Valašsku odchytit medvěda, který sem přišel pravděpodobně ze Slovenska. Šelma by se měla pohybovat v oblasti mezi Novým Hrozenkovem a velkými Karlovicemi. Právě v těchto místech nastražili past, do které chtějí medvěda nalákat - přísně ale tají, kde přesně je.

Během včerejšího dne do ní umístili jablka a jelení maso, které měly medvěda nalákat. A že to funguje, se přesvědčili dnes v noci. Opojná vůně ale nepřivábila medvěda, ale kočku z nedaleké samoty.

Před půl třetí ráno ji zachytila fotopast, jak si to štráduje přímo do klece. Chvíli si nejspíš pochutnávala na mase a pak si odkráčela neznámo kam. Na to, aby se za ní klec zaklapla, byla příliš lehká.

Medvěd zatím obchází fotopasti v okolí. Na Valašsko už dorazil veterinář, který má medvěda vystopovat a uspat. Strávit by v lese měl týden. Pokud by se zvíře chytit nepodařilo, ve hře jsou i jiné varianty. Například další odchytové klece, na které ochranáři v pondělí dostali potřebná povolení.

