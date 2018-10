Pátá řada Tváře je v polovině! Jak si vede váš favorit? POŘADÍ

Ač se to možná nezdá, už je za námi pět dílů páté řady show Tvoje tvář má známý hlas. Soutěžící jsou tedy v pomyslné polovině, čeká je ještě pět kol "základní části" a jedno semifinále, po kterém se definitivně rozhodne o čtyřech finalistech.

Zatím je na tom nejlépe zpěvačka a herečka Eva Burešová, která zvítězila v poslední epizodě. Ztvárnila Jennifer Hudson a zazpívala její One Night Only. Na čele žebříčku zatím figuruje se 149 body.

Na druhé místo se dostal herec Patrik Děrgel, na první příčku ale ztrácí celých 30 bodů. Zajímavé je, že Patrik zatím žádný večer neovládl. Mezi dalšími soutěžícími už takové rozdíly nejsou, poslednímu Janu Révaiovi chybí pouhých 16 bodů na stříbro.

Bronz v polovině soutěže bere zpěvák Vojtěch Drahokoupil se 114 body, následuje herečka Jitka Schneiderová se 112 body, její kolegyně Michaela Badinková má jen o bod méně. Herec Robert Jašków srží šesté místo se 108 body, SuperStar Tereza Mašková posbírala 104 bodů a poslední Jan Révai 103 bodů.

Kromě zmíněné Burešové už zvítězil Vojta Drahokoupil alias Adele s její peckou Rolling in the Deep, druhý večer ovládla Tereza Mašková proměněná v Rihannu, ve třetím díle všem "utekl" Jan Révai jako Jason Derulo a čtvrtá epizoda patřila Jitce Schneiderové ztvárňující Kealu Settle a její This Is Me.

Celkové pořadí po pěti dílech v páté řadě Tvoje tvář má známý hlas:

Podívejte se na sestřih čtvrtého dílu: