Pátá řada Tváře má vítězku! Ta šokovala neskutečným gestem

Finálový díl byl jako vždy našlapaný skvělými vystoupeními. Ale jak známo, nejlepší může být jen jeden. A tentokrát to byla Míša Badinková. Míša Badinková měla tentokrát pomocníka v podobě Davida Krause a vystřihla skvěle hit "Say Something“.

"Lapám po dechu, děkuji moc. Já jsem si to užila nesmírně. Kdybych to nezažila, tak bych toho velmi litovala. Všichni jsou tady absolutní jedničky, ale tahle show je opravdu pouze pro odvážné,“ pochválila čerstvá vítězka ostatní soutěžící a poprosila diváky o potlesk.

Přehled finálových vystoupení:

Patrik Děrgel – Cardi B – "I Like It“

Tereza Mašková – Karel Gott – "Čas růží“

Eva Burešová – Beyoncé – "Run The World (Girls)“

Míša Badinková a David Kraus – Christina Aguilera a Ian Axel – "Say Something“

Anketa Které finálové vystoupení se vám líbilo nejvíce? Patrik Děrgel 6 2 hlasy Tereza Mašková 3 1 hlas Eva Burešová 52 16 hlasů Míša Badinková 39 12 hlasů Hlasovalo 31 lidí.

Vítězný šek na 150 tisíc korun poslala Míša Badinková nadaci Dobré víly dětem. Zároveň hned spočítala, že této nadaci za celou soutěž už vyhrála dohromady 225 tisíc korun. A aby byla tato částka kulatá, rozhodla se Míša Badinková poslat dalších 25 tisíc korun ze svého a nadaci tak za celou soutěž zajistila neskutečných 250 tisíc korun.

Na čtvrtém místě skončila vítězka SuperStar Tereza Mašková. Třetí příčku obsadil Patrik Děrgel a druhá skončila Eva Burešová.