Páté tornádo v oblíbené destinaci! Převrhlo autobus, pustošilo letiště

Tornádo, které zasáhlo tureckou Antalyi, se podařilo několika lidem natočit na mobilní telefon. Záběry ukazují živel, který byl tak silný, že posouval letadla po dráze a převrátil dvoje schůdky, po kterých do nich cestující stoupají, píše portál Severe Weather Europe.

Tornádo ničilo všechno, co mu stálo v cestě. Kromě schodů převrátilo také minibus a autobus, které přepravovaly cestující do letadel. Zranilo se 12 z nich, nikdo by neměl být v kritickém stavu. Silný vítr také lámal plechy, které pak létaly vzduchem. Poničena jsou nejméně dvě letadla.

Podle guvernéra Münira Karaloğlua vítr o síle hurikánu poškodil také policejní helikoptéru. "Tornádo se prohnalo letiště, převracelo autobusy. Do vzduchu zvedlo schůdky, které pak narazily do letadla," potvrdil Karaloğlu turecké televizi NTV.

Ničivá bouřka se nevyhnula ani centru města, které je oblíbenou turistickou destinací. Především v létě ke Středozemnímu moři na Tureckou riviéru každoročně míří také tisíce Čechů. Teď by místo upravených hotelů našli stovky zdevastovaných budov a převrácených aut.

Extrémní počasí trápí jižní provincii Turecka už čtyři dny, sobotní tornádo bylo páté. Ve čtvrtek si bouře vyžádala dvě oběti na životech. Zemřela 13letá dívka a 40letý muž, další 20letá žena se pohřešuje. Jela zrovna autem, když se do něj opřela větrná smršť.