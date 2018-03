Naděje na nalezení malé Maddie! Na pátrání uvolnili další peníze

Madeleine McCannovou pohřešují už 11 let. Její rodiče však stále bojují za to, aby pátrání po jejich ztracené dceři pokračovalo. Policejní vyšetřovací tým nyní obdržel nové prostředky, které jim v pátrání umožní pokračovat.

Britské ministerstvo vnitra v úterý oznámilo, že uvolnilo další finanční prostředky na operaci Grange - vyšetřování Meta ohledně zmizení malé Maddie.

Částka, která byla uvolněna, má činit v přepočtu zhruba 4 375 000 korun. "Vláda zůstává oddaná vyšetřování zmizení Madeleine McCannové," potvrdila mluvčí ministerstva vnitra pro Daily Mail.



Detektivové odmítli sdělit k věci více detailů, aby nedošlo k maření vyšetřování. Rodiče malé Maddie, Kate a Gerry jsou nesmírně vděční.



"Povzbudilo je, že vyšetřovatelé stále věří, že je co vyšetřovat a jsou nesmírně vděční za prostředky, které na to ministerstvo uvolnilo. Dává jim to naději, že jednoho dne skutečně zjistí, co se s jejich dcerou stalo," uvedla jejich mluvčí Clarence Mitchellová.



O prodloužení vyšetřování a uvolnění dalších finančních prostředků žádala rodina v únoru. Doposud pátrání stálo v přepočtu přes 32 milionů korun.



Maddie zmizela během rodinné dovolené v Praia da Luz v Portugalsku v květnu 2007. Tehdy dívce byly tři roky. Dnes by jí bylo skoro 15 let.