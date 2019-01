Pátrání u konce. Záchranáři našli ve studni tělo dvouletého chlapce

Španělští záchranáři našli v noci mrtvé tělo dvouletého chlapce, který před třinácti dny spadl do hluboké šachty v provincii Málaga na jihu země. Informovaly o tom místní úřady.

Záchranáři našli tělo dvouletého chlapce, který spadl do studny před necelými dvěma týdny. Dítě našli v hloubce 70 metrů, nejevilo známky života. Nařízenou pitvou se určí příčina smrti dítěte.



Šachta, do které chlapec spadl, byla vyvrtána nelegálně, nachází se na pozemku, který patří sestřenici Julenova otce. Zatímco chlapcova matka Victoria telefonovala, měl na syna dohlížet otec José. Ten popsal, že byl chlapec asi pět metrů od něj, když zmizel pod zemí. Poblíž vrtu našli záchranáři pytlík se sladkostmi, který měl chlapec u sebe.



Okamžitě se rozběhla obrovská záchranná operace. Zhruba stovka záchranářů se na místě neštěstí střídala a snažila se k Julenovi dostat. Protože nemohli jednoduše slanit do studny, kopali paralelní tunel a také jeden kolmý, kterým by se dostali do hloubky, kde se chlapec nachází.



Pokus o hochovu záchranu sledovaly ve Španělsku tisíce lidí. Na vytažení chlapce pracovalo přes sto záchranářů. Akci však provázely komplikace. Záchranáři narazili na tvrdou žulu, která záchranářům komplikovala snahu dostat se blíže.

Rodiče malého Julena už o jedno dítě dříve přišli. Jejich tříletého syna potkaly v roce 2017 náhlé zdravotní komplikace, krátce na to zemřel.