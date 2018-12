Dáda má kvůli nehodě průšvih v divadle! Čekal na ni plný sál

Dáda Patrasová měla podle informací TN.cz před nehodou namířeno na představení do divadla Hybernia, kde hraje hlavní roli v muzikálu Sněhová královna. Podle slov produkční Lenky Pixovové tak Patrasová ohrozila představení.

"Začínali jsme později. Na poslední chvíli zaskakovaly její alternace, abychom to nemuseli rušit, což by byl průšvih. To není jako když máte malé představení pro sto diváků, tady bylo tisíc lidí," potvrdila TN.cz Pixová.

Za Dádu tak v hlavní roli zaskočila Míša Zemánková (37), která je bývalou partnerkou jejího syna Felixe Slováčka ml. (35). "Ona má svojí alternaci, což je v muzikálu normální. A my jsme se dohodli, že zatím, než se všechno vyřeší, odehrají představení alternace," vysvětlila produkční muzikálu Sněhová královna.

V pátečním představení se tak divákům představí podle plánu Mahulena Bočanová (51) a následující čtyři reprízy se obejdou také bez Dády.

Dle slov produkční se ale nejedná o žádné vyhazov. Jde pouze o zbývající čtyři představení, které divadlo odehraje do konce února. "Pak se uvidí, co dál," dodala Pixová. Ta také potvrdila, že tento krok souvisí s autonehodou. Při ní Patrasová údajně nadýchala 2,5 promile. Herečka ale odmítá, že by před jízdou pila alkohol.