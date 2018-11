VIDEO: Patří zvířata do cirkusu nebo ne? HLASUJTE

Už několik týdnů zuří válka mezi zástupci cirkusů a ochránců zvířat. Důvodem je novela zákona, podle které by účinkování zvířat z cirkusů mělo zmizet. Ptali jsme se odborníků i obou zainteresovaných stran. Jaké mají argumenty? Opravdu čeká tradiční cirkusy definitivní konec?

Novela ministerstva zemědělství rozpoutala válku. Na jedné straně stojí zástupci tradičních cirkusů, na straně druhé ochránci zvířat a iniciativa cirkusy bez zvířat, kteří na začátku října přinesli na ministerstvo zemědělství petici za zákaz drezury se 14 tisíci podpisy.

"Jim trvalo 14 tisíc podpisů sbírat nějaký jeden, dva roky. My jsme za týden už posbírali 6 tisíc hlasů. Takže si myslím, že těch 14 tisíc hlasů během měsíce budeme mít taky," říká Hynek Navrátil, ředitel cirkusu Humberto.

Život v nevhodných podmínkách a nepřirozená drezura, která může často hraničit až s týráním, tak vidí ochránci zvířat cirkusy. Zástupci cirkusů se ale brání. O svá zvířata se prý starají dobře a aktivistům prý chybějí důkazy.

"Musíme přiznat, že se na nás obrací lidi s tím, že byli svědky týrání a bití, ale důkazy na to nemají a my na to důkazy také nemáme," říká Anna Bernátková, asistentka koordinátorky kampaně Cirkusy bez zvířat. "Cílem naší kampaně cirkusy bez zvířat je určitě úplný zákaz využívání všech volně žijících druhů zvířat v cirkusech na celém území České republiky," doplňuje Bernátková.

"Ze začátku se říkalo, že zvířata mlátíme, učíme je podivný praktiky, učíme je tancovat na rozpáleném plechu, a tak dále," brání české cirkusy Jiří Berousek, ředitel Národního cirkusu Original Berousek.

"Jednou ho tam dostanu dobře, no a co myslíte, že udělá podruhý, když by měl jít na ten rozžhavej plech, taková 250 kilová šelma? Vás vezme a okamžitě vás rozcupuje. Takže tyhle úvahy ochránců zvířat jsou úplně nesmyslný," doplňuje ředitel cirkusu Humberto Hynek Navrátil.

Nutno podotknout, že existuje celá řada zaznamenaných případů týraní, ty ale pocházejí většinou například z Číny. Samotná zvířata a podmínky, ve kterých v cirkusech žijí, u nás podléhají dohledu státní veterinární správy. Každý z cirkusů se tak musí podrobit kontrole, a to minimálně dvakrát ročně.

Bouřlivá reakce z českých šapitó nejspíš přivedla ministerstvo zemědělství k jednání. Pracovní skupina čítající zástupce cirkusů i veterinární správy se poprvé sešla ve čtvrtek. Na výsledky si ale prý ještě počkáme. Co si myslíte vy? Patří zvířata do cirkusu nebo ne? Podívejte se na reportáž ze Střepin a hlasujte v anketě.