Patrik brutálně zabil Sabinu. Soud ho "odměnil" tvrdým trestem

Krajský soud v Ostravě poslal na 20 let za mříže Patrika Konečného, který loni na konci března v Polance nad Odrou zavraždil kamarádku Sabinu. Útok byl neuvěřitelně brutální, mladá žena neměla šanci přežít.

Mladík se na místě proti rozsudku odvolal, případ tak bude muset v dohledné době řešit vrchní soud.



Loni na konci března našel muž svou šestadvacetiletou přítelkyni Sabinu v tratolišti krve v rodinném domě v Polance nad Odrou. Snažil se ji oživit, ale bylo pozdě.



Vrah Sabině podle obžaloby zasadil několik desítek ran do obličeje a krku, a to nožem i kuchyňským nádobím, nejspíš pánvičkou. Sabina neměla šanci přežít. Zemřela po pár desítkách minut v tratolišti krve na schodech do sklepa. Z domu se ztratily cenné věci jako šperky, hodinky i peníze.



Po necelém týdnu zásahovka zadržela jejího kamaráda z dětství – Patrika Konečného . I když se prý k činu částečně přiznal, u soudu všechno popřel, prý vypovídal pod nátlakem policie. Tvrdil, že z něj vyšetřovatelé doznání vymlátili.







Patrik tvrdí, že bezvládné tělo kamarádky prý našel, zpanikařil, popadl věci za tisíce korun a utekl. Peníze potom roztočil v automatech a nakoupil si nové oblečení. V den vraždy byl ale pod vlivem pervitinu a marihuany.



Stopy na místě činu, ale vypovídaly v jeho neprospěch. Podle znaleckých posudků vyšlo najevo, že vrah Sabině všechny rány zasadil ještě za života a ona bojovala o život. Patrikovi hrozil i výjimečný trest, nakonec ho soudkyně poslal na 20 let za mříže.