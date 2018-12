Pejskům na podzim hrozí vážné nemoci! Takhle jim zabráníte

Stejně jako lidé jsou i pejskové na podzim náchylnější k nemocem. Stačí, aby při ranní procházce prochladli, a mají komplikace na několik týdnů. Veterinář poradil, jak nemoci poznat a co proti nim dělat.

Pejskové mají na podzim podobné potíže jako lidé. Špatně snáší změny teplot, jako byla právě ta letošní. Z horkého léta téměř okamžitě přišlo chladno a vlhko. Spolu s tímto přechodem se také zaplnily ordinace veterinářů.

"Všichni si myslí, že mají srst a jsou zvyklá, pro ně je to ale šok. Je to, jako byste vyrazili z domova, kde máte dvacet stupňů, ven na mráz jen v tričku. Je dobré pejsky adaptovat a třeba na ranní procházky je obléknout," popsal ve Snídani s Novou veterinář Zbyněk Lonský.

V současnosti mají ve většině zverimexů velký výběr svetrů nebo bund pro psy. Zvláště pokud venku prší, měli byste svého mazlíčka obléct do pláštěnky nebo softshellové bundičky. "Pokud by byl i přesto mokrý, neměli byste s ním být venku dlouho. Foukáním větru se ochlazuje a mohl by nastydnout," dodal Lonský.

Při návratu domů pak čtyřnohého miláčka usušte ručníkem. "Další problém jsou posypové soli, které bývají dost agresivní. Když víte, že půjdete někam, kde sůl je, namažte pejskovi packy mastným krémem, vazelínem. Až se vrátíte, nohy jim umyjte," doporučil veterinář.

Na rozdíl od člověka si ale pes od nemoci sám nepomůže. Je proto důležité sledovat, jestli nemá nějaké potíže. "Mívají psí virózy, při kterých hrozně kašlou. V takovém případě se léčí přípravky proti kašli, v kombinaci s infekcí se pak nasazují antibiotika," uvedl Lonský.

Pokud má pes zánět mandlí nebo angínu, zvrací bílé hleny. V takovém případě byste s ním měli rovnou zamířit k veterináři. Nastydnutí se projevuje především bolestí zad a zadních nohou či průjmem. "Často nemohou pořádně chodit a jen leží. Vypadá to dramaticky, ale dá se to poměrně jednoduše léčit," ujistil veterinář.

Po dobu, kdy je pes nemocný a bere léky, neměli byste s ním chodit na dlouhé procházky a neměl by zmoknout, aby znovu neprochladl. A jestli se bojíte, že na vás mazlíček svou nemoc přenese, nemusíte. Virová onemocnění přenášet nejdou, ta bakteriální jen s minimální pravděpodobností.