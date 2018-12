Peklo po zrušeném koncertu! Muž Vondráčkové sprostě nadával

Vlnu vulgarit a žalob vyvolalo zrušené představení Heleny Vondráčkové v Dolních Studénkách na Šumpersku. Starosta konflikt s manažerem zpěvačky okomentoval jako srážku s blbcem, ten mu naopak vynadal do opilého burana se slámou v botách.

Několik měsíců se táhl spor mezi starostou Dolních Studének Radimem Sršněm a manželem a manažerem Heleny Vondráčkové Martinem Michalem. Důvodem byl koncert, který měla zpěvačka odehrát na místním festivalu Hudba bez hranic letos v červnu.

Agentura MM Praha, kterou manžel Vondráčkové vlastní, ale koncert zrušila. Argumentovala klamavým jednáním pořadatele slavností. Podle ní se totiž snažil vystoupení Vondráčkové prezentovat jako společný koncert s Václavem Neckářem. Přitom oba umělci měli vystupovat zvlášť.

Podle agentury nebylo z plakátu dostatečně zřetelné, že vystoupení budou oddělená. S Neckářem totiž Vondráčková po rozpadu tria Golden Kids nemá nejlepší vztahy. Komunikace mezi Sršněm a Michalem se nakonec vyhrotila a vyústila až v žalobu na starostu kvůli údajnému klamání spotřebitele, poškozování cizích práv a také vydírání. Sršeň měl podle Michala hrozit medializací případu.

Sršeň se po žalobě nechal slyšet, že jako ostatní lidé chodí pravidelně do kostela, Martin Michal chodí pravidelně podávat trestní oznámení na kde koho. To manažera rozzlobilo natolik, že podal další žalobu - tentokrát za pomluvu. Policie však ani v jednom z případů provinění nezjistila. Po tomto rozhodnutí podal Michal ještě třetí stížnost, a to na policii kvůli odložení případu. Opět ale neuspěl. Zamítnutí stížnosti teď řeší právní oddělení agentury.

Starosta Sršeň pak celou situaci okomentoval na facebooku. "Vážení a milí přátelé, tak jsem se spolu se začátkem adventu dozvěděl radostnou zprávu, že jsem definitivně nevinen. Profesionální stěžovatel Martin Michal neuspěl ani s odvoláním. Jestli jsem buran z vesnice a dělám občanům naší obce ostudu, jak o mně mimo jiné prohlásil, nechám na Vašem posouzení," napsal. Dodal, že nejhorší je srážka s blbcem a nad lidskou blbost je nejlepší se povznést.

A vrátil se také k samotnému vystoupení Heleny Vondráčkové. "Je škoda, že paní Helena Vondráčková neoslňuje svými výkony na pódiích, ale titulky v bulvárních médiích. Měl jsem možnost v minulosti zhlédnout brodwayské provedení Mamma Mia a musím konstatovat, že umělecká úroveň byla o několik světelných let dál, než v případě pražského představení, kde "zářil" náš národní poklad," zakončil.

Těžko říct, jestli si tímhle nevykoledoval další žalobu. Reakce Michala na sebe totiž nenechala dlouho čekat: "Přečetl jsem si naprosto hloupé vyjádření starosty Sršně! A musím konstatovat, že ho pravděpodobně zplodil opět v alkoholovém deliriu, tak, jak už jsem jednou u něj zažil. Burana se slámou v botách nezachrání ani deset titulů, kterými se Sršeň neustále ohání. Taktéž hodnocení vesnického hejkala, který se vydává za muzikanta a tímto způsobem si propaguje vesnickou kutálku, kterou nikdo nezná."

Nezapomněl reagovat ani na hodnocení americké verze muzikálu Mamma Mia. "Určitě bude americké úřady zajímat, zda na svůj výlet za velkou louži mají řádné pracovní povolení. Něco podobného, co vyplodil tento křupan, může říct jen naprostý hlupák, vesnický buran a alkoholik. Ale takových lidí je ve straně STAN plno. Je ostudou pro celou Moravu!" vzkázal manažer.

