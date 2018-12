Peklo u zubařů. Lidé marně čekají na ošetření celé hodiny!

Zubní pohotovosti kolabují pod náporem pacientů. Podle informací televize Nova je problém prakticky po celé republice. Kritická je situace na Liberecku, kde se ráno a večer střídají dvě pohotovosti pro celý kraj. Na pořadové lístky se tam čeká už ve dvouhodinovém předstihu a rozebrané jsou ještě před otevřením ordinace. Ti co to nestihnou, to zkoušejí v dalších dnech. Někteří na ošetření čekají už třetí den.

Strach ze zubařů jde stranou. Každé ráno se na liberecké pohotovosti bojuje o lístek, který je nadějí na ukončení bolestí. Štáb TV Nova se byl u liberecké pohotovosti podívat okolo půl deváté ráno. Před ordinací čekalo kolem 30 lidí a nově příchozí měli smůlu.

Možností pro ně je jet do Prahy, ale jezdit 100 km s nejasným výsledkem se nikomu nechce a raději to zkoušejí znovu a znovu. Třeba žena z Jablonecka, se kterou reportér TV Nova mluvil, v čekárně proseděla celou sobotu, než to vzdala.

Lepší to není ani na druhé, večerní, pohotovosti. Tam mají dokonce i ochranku. Možná proto, aby se lidé vyvztekali venku.

"Dopadla jsem velice špatně. Bohužel obsazeno, plně obsazeno. Zítra ráno jdu do nemocnice," řekla TV Nova jedna z žen, která se chtěla nechat ošetřit. Někteří najíždějí stovky kilometrů zbytečně, protože napoprvé se na ně nedostalo.

Třeba žena z Mladoboleslavska prozradila, že na libereckou pohotovost jezdí s ucpaným kanálkem už od pátku, na řadu se ale nedostala. "Nevím, jak tohle chtějí řešit do budoucna!" zlobí se.

V Mladé Boleslavi se pohotovost otevře až 8. ledna a tak do Liberce míří i Středočeši. "Snažíme se všem vyhovět, ale bohužel nás zahlcují pacienti z jiných krajů, kde pohotovost nedrží. Navíc si řada zubařů vybrala přes Vánoce dovolenou," řekl mluvčí liberecké nemocnice Václav Řičář.

Pacienti v bolestech ztrácejí nervy a vylévají si zlost na doktorech a sestřičkách. Ti jsou sami vystresovaní. "Není to chyba lékařů, prostě jich je jenom málo," uznávají někteří pacienti.

Část pacientů to vzdala, protože měli naplánovanou cestu na svátky a své lístky dali jiným pacientům. "Jedeme pryč, tak zkusíme pohotovost v Karlových Varech," řekla matka jedné dětské pacientky.

Stejná situace je i jinde

Lepší to není s pohotovostí ani ve Zlínském kraji nebo na Plzeňsku. Plné čekárny, lékaři pacienty nestíhají ošetřit a ti mnohdy musí jet desítky kilometrů daleko do jiného města. Fungování pohotovosti mají zajistit kraje, jenže podle šéfa stomatologické komory Romana Šmuclera často situaci nezvládají.

"Je to jenom úřední neschopnost," tvrdí Šmucler. Kraj podle něj může stomatologovy zrušit dovolenou. Kraj na to navíc podle Šmuclera má peníze. Stomatologická komora poslala ministerstvu zdravotnictví návrh zákona, který by kontrolu nad stomatologií, včetně pohotovosti, převedl na ni. Podobně je to v Rakousku a v Německu.

"Chceme mít práva i odpovědnost. Není to tak, že budeme za pány hejtmany dělat kus jejich práce a oni to budou povolovat a budou si hrát s dotacemi. Ať nám dají ty peníze a my jsme schopni se o to postarat," tvrdí Šmucler.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula upozorňuje, že povinnost je daná zákonem, ale je definována tak vágně, že kraje nemají možnost donutit lékaře, aby šel sloužit. Skeptický je také k plánu Stomatologické komory.

"Není možné, aby se vyčlenila stomatologická péče jenom do gesce komory. Stávající systém zabezpečení opravdu ideální není," přiznává Prymula. Resort už má připravovat reformu, která by systém péče měla už v příběhu příštího roku zlepšit.