Rozpory v hnutí ANO: Ministr oznámil, že v politice končí

"Není to bezprostřední reakce na jednu věc. Je to zralá dlouhodobá úvaha. Asi před měsícem jsem sdělil premiérovi, že už nemám zájem účastnit se další vlády," vysvětlil Robert Pelikán v rozhovoru pro portál aktualne.cz.

Jedním z důvodů je podle něj názorový nesouhlas s většinovými stanovisky hnutí ANO. Jde například o postoje ke straně SPD, ale týká se to i celkového směřování hnutí. "Do určité míry je to v každé straně přirozené, ale od určité míry je to už divné," uvedl Pelikán.

Konkrétněji jmenoval například oblast lidských práv, kdy ministr řeší problém sociálního vyloučení, u svých kolegů ale porozumění nenachází. Někteří z jeho kolegů mají prý krajní názory.

Pro odchod z politiky je Pelikán rozhodnutý, nezměnil názor ani po setkání s lídrem hnutí Andrejem Babišem.

Pelikán s odchodem z politiky, i když zůstane řadovým členem hnutí, počká, až dokud nepřijde nová vláda. Pak se chce vrátit k advokacii.

"Svůj odchod beru spíše jako svou slabost. Ale rozpory mezi tím, co si myslím, a tím, co si myslí většina mých kolegů v ANO, pro mě už nejsou přijatelné," ukončil rozhovor Pelikán.

Na reportáž TV Nova o výsledcích jednání ČSSD a hnutí ANO se můžete podívat zde: