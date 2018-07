Penzion pro seniory ze dne na den končí. Úřady řeší, kam s klienty

Penzion ve Vratimově, který nabízel dlouhodobé ubytování pro seniory, bude zavírat. Majitel se prý tak rozhodl kvůli tlaku médií a úřadů. Ty ho podezíraly z neoprávněného poskytování sociálních služeb. Senioři musejí objekt opustit do začátku srpna.

Penzion Wendysenior ve Vratimově fungoval čtyři měsíce. Teď ale přišel zásadní zvrat! "K 31. červenci penzion zavře," potvrdil ředitel Wendysenioru Petr Jančík.

Nikdo z ubytovaných penzistů přitom nečekal, že by zařízení musel kdy opustit. "Je to bláznovina. Já nevím, co mi tady chybělo. Půjdu normálně domů," řekl jeden z ubytovaných seniorů.

Senioři z tohoto penzionu by měli mít zajištěné ubytování v náhradních zařízeních. "Řešíme s městy a obcemi s rozšířenou působností kam klienty tohoto sociálního zařízení umístit," potvrdil náměstek hejtmana pro sociální oblast Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil.

Majitel chce prý penzion zavřít kvůli tlaku úřadů a médií. Domov pro seniory totiž nejspíš fungoval pod hlavičkou penzionu a úřady ho podezíraly z nelegálního poskytování sociálních služeb.

"Stále si stojím za tím, že jsme poskytovali dopomoc. To si myslím, že není velký problém. Lidé byli spokojeni, rodiny byly spokojeny, problém byl v tom, že nás někdo chtěl zničit," je přesvědčený Jančík.

"Protože jsme seniorům dali najíst, protože jsme jim ustlali lůžko, to bylo tak špatné? Ať si to strčí někam," zlobí se pracovnice penzionu.

Krajský úřad prý majitel o uzavření penzionu neinformoval, potvrdil pro TV Nova náměstek hejtmana Navrátil.

"Když už mi volali z jiných úřadů, že krajský úřad o tom ví, že to budem zavírat a jiné úřady se mají postarat, tak mi to přišlo zbytečné," vysvětluje Jančík.

Spor začalo podezření starostky Vratimova, která objekt navštívila v červnu. "Pacienti, kteří byli orientovanější, nám řekli, že byli předtím v LDNce, nemají kam jít a nemají rodinu," uvedla po červnové návštěvě starostka Vratimova Dagmar Hrudová.

S majitelem penzionu stále probíhá správní řízení a hrozí mu dvoumilionová pokuta.