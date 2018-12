Perete nebo vstáváte na Vánoce od stolu? Může to přinést smůlu

Pověry dodržovali už naši předci. Díky nim věděli, zda je čeká v dalším roce dobrá úroda, nebo zda se jejich dcery vdají. Pokud lidé chtěli mít hojnou úrodu, museli u Štědrovečerní večeře jako první snít lžíci hrachu nebo zakopávat zbytky jídla do země.

Svobodné dívky zase chodily na zahradu, kde zatřásly stromkem, ideálně zlatým deštěm nebo jabloní. Pokud se z nějakého domu ozvalo první psí zaštěkání, znamenalo to, že se do tohoto domu přivdají.



Lidé však některé pověry a rituály dodržují i v dnešní době. Pokud chceme vědět, zda nás čeká štěstí nebo se nás budou držet v příštím roce peníze, můžeme si uchovat šupinu z kapra a nosit ji v peněžence. Upéct si můžete také na Boží hod chleba, na kterém se však nesmí okrajovat kůrky ze všech stran. Pokud ho budete krájet špatně, může vám to přinést smůlu.



Jestli pečete vánočku, můžete do ní letos vpéct i kuličku hrášku. Poté ji s rodinou začněte krájet. Ten, kdo dostane vánočku i s hráškem, bude mít další rok úspěch i bohatství.

Smůlu vám naopak může přinést praní prádla. Pokud ho o Štědrém dnu pověsíte, podle pověry to přináší smůlu a neštěstí. Prádlo by se nemělo věšet ani na Nový rok. Pozor si dejte i na vstávání od stolu. Ten, kdo vstane, příští rok už u stolu nezasedne. Na Štědrý den by se neměli psát ani milostné zprávy, mohlo by to přinést rozchod.

Lidé také věří, že kdo vydrží 24. prosince nejíst až do večeře, uvidí zlaté prasátko.