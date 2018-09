Pes na procházce na Rychnovsku vyhrabal poklad z doby bronzové

Přes dvacet předmětů z přelomu mladší a pozdní doby bronzové nalezl pes v Kosteleckých Horkách u Kostelce nad Orlicí na Rychnovsku. Předměty jsou staré přes 3000 let.

Bronzový poklad se skládá z 23 kusů různých nástrojů a zbraní, ale třeba i ozdob. Výjimečný nález byl objeven v březnu tohoto roku, kdy při procházce se svým pánem vyhrabal pes špičky srpů. Postupně se začaly objevovat další bronzové nástroje, ty pak majitel psa odevzdal odborným pracovníkům.



Rychnovsko bylo i v minulosti nalezištěm cenných pravěkých předmětů. „Poslední srovnatelný byl v regionu nalezen v roce 1953,“ řekla mluvčí hejtmanství Martina Svatoňová.



Nález byl uložen do krajského Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Zájemci o to vidět poklad na vlastní oči budou mít možnost od 13. do 21. 9. v zámku v Kostelci nad Orlicí.