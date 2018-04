Pes uvízl v úzké rouře, hasiči ho ven vystrkali "nafouklou" hadicí

Hasiči se o uvězněnémm chlupáčovi dozvěděli těsně před sedmou hodinou večer. "Profesionální hasiči z Valašských Klobouk a dobrovolní hasiči z Nedašovy Lhoty průzkumem zjistili, že asi dvouletý pes je uvězněn ne v kanálu, jak bylo ohlášeno, ale v kanalizační plastové rouře průměru asi 40 centimetrů, a nemůže ven," vysvětlil mluvčí hasičů Roman Žemlička.

Zvíře ovšem při své výpravě už překročilo státní hranici a zasahující hasiči proto záchrannou operaci ohlásili svým slovenským kolegům.

"Průměr roury neumožňoval hasičům vlézt do kanálu. Hasiči se tak snažili zabránit dalšímu postupu psa do útrob kanalizace. To se jim podařilo pomocí natlakované požární hadice typu D. Nastala tak druhá fáze, a to jak donutit mladého psa, aby zařadil zpátečku a zase z roury vylezl," popsal následující minuty Žemlička.





To se hasičům nakonec podařilo pomocí objemnější natlakované hadice. Tou psa doslova vystrkali z trubky ven. "Po opuštění kanalizace pes provinile utekl. Svědomí mu ale nedalo a nakonec se vrátil poděkovat svým zachráncům," přiblížil konec záchranné operace mluvčí hasičů.

Těm e přitom podařilo z roury neplánovaně dostat ještě jedno zvíře - kunu. Ta ovšem byla bohužel po smrti.