Pes se v metru zakousl do ženy, ta měla vše vyprovokovat. VIDEO

Newyorští policisté od pátku hledají majitele psa, který se na záběrech z metra zakousl ženě do boty a odmítal ji pustit. Majitel se psa snaží celou dobu odtrhnout, dav kolem volá po policii.

"Půjdeš do vězení a ona (pes) půjde na eutanazii," křičí jeden z pasažérů, zatímco pes stále odmítá pustit. Nakonec pomůže až sundání boty, kterou naštvaný majitel mrští do davu, pak už jen zazní několik sprostých slov.

Co ale není na videu vidět, je začátek celého incidentu. Podle Tahysiho Kynga, který video natočil, totiž celou situaci vyprovokovala žena. Ta si přisedla vedle a začala se s majitelem hádat, pes byl mezi nimi.

"Ona řekla něco jako: pes nepatří na sedadlo, a on, že psa posouvat nebude," přiblížila Kyng pro CBS News. Žena pak měla do psa několikrát strčit ve snaze shodit ho dolů. Když se začali oba hádat, pes začal na ženu podle svědků skákat, pak se jí zahryzl do boty. To potvrzuje i majitel psa, který na začátku videa zařve: "Ona ji napadla první!"

Incident obletěl svět a rozdělil lidi na několik skupin. Jedni trvají na tom, že za celou situaci je zodpovědný majitel. "Psi jsou nervózní, když je kolem moc lidí, majitelova velká chyba," reagovala Maria D. pod videem. Další argumentují tím, že pes neměl ani náhubek.

Jiní si myslí, že byl pes vyprovokován a jen bránil svého majitele, takže si za to může žena sama. Třetí strana viní samotnou společnost provozující metro, psi totiž mohou do vagonů jen v uzavřené přenosce, pracovníci tak měli majiteli se psem zabránit ve vstupu do vlaku.

Najdou se i tací, kteří viní samotného psa a genetiku. "Není žádná omluva pro to, že jsou tito agresivní psi stále legální. Každý s funkčním mozkem vidí, že je to v plemeni. Nikdy neslýcháme příběhy o zabijáckých retrívrech," napsal další z diskutujících.