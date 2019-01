Pesticidy obsahuje polovina potravin! V těchto jich našli nejvíc

Zhruba polovina testovaných potravin v EU obsahovala zbytky pesticidů. Evropský parlament se proto plánuje zaměřit na zpřísnění jejich povolování. V některých místech by se pak neměly používat vůbec.

Podle výsledků poslední studie, kterou si objednala Komise pro zdraví a bezpečnost potravin EU, obsahovala téměř polovina (49,3 procenta) vzorků pesticidy. 3,8 procenta testovaných potravin pak překročilo povolenou hranici. Odborníci při výzkumu analyzovali téměř 85 tisíc vzorků na necelých 800 pesticidů.

Nejvíce pesticidů a jejich aktivních látek obsahovaly testovaná jablka a rajčata. Naopak nejméně jich bylo v žitu, hlávkovém zelí a jahodách. Studie pochází z roku 2016, výsledky však byly zveřejněny teprve nedávno. Kontroloři testovali potraviny pocházející z EU i ty dovážené.

Škodlivé látky v potravinách EU nadále sleduje a kontroluje, v posledních letech se ale vyvstaly obavy ohledně jejich rozšíření. Evropský parlament proto zřídil zvláštní výbor pro povolování pesticidů, který teď po necelém roce činnosti skončil.

Výbor proto Europarlament seznámil s výsledky svého šetření. Dospěl k závěru, že by se měly zpřísnit a zpřehlednit schvalovací postupy pro používání pesticidů. Závěrečnou zprávu Evropský parlament na plénu podpořil.

Pesticidy by podle Europarlamentu neměly být používány v blízkosti škol a dalších zařízení pro děti, nemocnic, porodnic a pečovatelských domů. Hubící prostředky by také měly být pečlivě testovány i s ohledem na jejich dlouhodobou toxicitu.

Veřejnost by měla mít přístup ke studiím, které měly na schválení používání látek vliv. Výrobci by také měli ve veřejném registru uvést všechny důležité informace. Studie o rakovinotvornosti glyfosátu, který znovu získal licenci v roce 2017, by se měla přezkoumat.