Pěstitelé mají za sebou příšerný rok. Řekli, co zaplatíme za jablka

Letošní sezona byla pro české pěstitele ovoce extrémní. Hlavně pěstitele jablek potrápily vysoké teploty a sucho. Jablka nemají požadované vlastnosti. Přesto se to na cenách na pultech neprojeví. Ty totiž pod tíhou polské konkurence klesají. Ovocnáři tak hledají jiné cesty, jak dostat zboží k zákazníkům. Jinak hrozí, že mohou zkrachovat.

Zatímco vloni bylo jablek málo a ceny byly vysoké, letošní sezona bude přesně opačná. Jablek je hodně a ceny jsou nízké. Zemědělce tentokrát nepotrápily jarní mrazy nebo krupobití, ale na kvalitě úrody se projevily vysoké teploty a sucho. Řada pěstitelů, kteří v oboru působí i 40 let, takový rok nepamatuje.

"V řadě sadů, kde není závlahový systém, kde jsou ty stromy odkázány pouze na závlahu, která přijde z vrchu, velikost jablek dosahovala maximálně 50-55 milimetru. To znamená jablka nevhodná na jakékoliv zpracování, v důsledku nízkých cen ani na průmyslové zpracování," řekl pro TN.cz ředitel odbytového družstva CZ Fruit Jan Šrajbr.

Ideální nebyl ani obsah škrobů, kyselin a cukrů. Kromě jablek ovlivnilo sucho také produkci hrušek a švestek. Stejně jako počasí ovšem trápí zemědělce nedostatek lidí, kteří by o náročnou práci v sadech stáli. Každý česač nasbírá během jedné směny zhruba 1200 až 1500 kilogramů jablek, tedy zhruba tři až čtyři velké přepravky

"Bohužel u některých našich členů dojde letos k takové situaci, že ovoce, speciálně jablka, nebudou letos sklizena. Prostě není, kdo by je sklidil," uvedl Šrajbr.

Přes potíže, které české zemědělce letos potkaly, ovšem zákazníci mohou očekávat spíše pokles cen. Na začátku sezony kilo jablek stálo kolem 35 korun, cena ale postupně klesá. "Dá se očekávat, že se prolomí hranice 20 korun. A to mluvím o jablkách, které jsou nejvyšší jakosti, to znamená ta skládaná jablka na proložkách," upozornil Šrajbr.

Díky rekordní sklizni a lepší dotační politice v Polsku by měla cena zůstat nízká až do příštího léta. Některým sadařům tak hrozí krach. Hledají proto i jiné způsoby, jak dostat svá jablka k zákazníkům. V posledních letech rychle roste prodej přímo v sadech nebo skladech pěstitelů. Zatímco před pěti lety takto prodávali asi 10 % úrody, vloni už to bylo skoro 20 %.

"Je to pro nás velmi zajímavé, protože nabízíme zákazníkovi naši produkci přímo, bez jakýchkoliv dalších logistických prvků. Zákazník má jistotu, že se jedná o zboží od tohoto konkrétního pěstitele. Řekl bych, že tam je oboustranná výhodnost, co se týká dosahovaných cen, jak pro nás, tak pro něho," dodal ředitel družstva CZ Fruit Šrajbr.

U jiného ovoce, zejména u jahod nebo třešní, se prosadily samosběry, velká část pěstitelů jablek něco podobného odmítá. Stromy totiž při neodborné sklizni hodně trpí.