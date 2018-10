Na Brněnskou kradou marihuanu pomocí dronů! Zloději jdou najisto

Takhle nějak to vypadá, když si zloději ze vzduchu prohlížejí konopí pomocí dronu. Zmapují si terén a pak udeří. Na jejich výpravu doplatila i pěstitelka konopí z obce na Brněnsku, která si dvě rostliny pěstovala na zahradě pro svou potřebu. Chtěla si z nich vyrobit mast.

"Minulý víkend jsme se domluvili, že už to budeme sklízet, že je ta správná doba a v neděli jsme se probudili a kytky byly pryč," řekla pěstitelka konopí. Po akci zlodějů zůstal ze vzrostlé rostliny konopí jen tento useknutý stonek

A podobně dopadlo dalších pět pěstitelů z okolních vesnic. Zloději přitom ke krádežím suroviny na výrobu marihuany využívají právě moderní techniku. "Víme, že v sousedních vesnicích to tak funguje, že lítají drony, prohlíží si ty zahrady, kde co je a potom už jdou úplně najisto," doplnila. "Mají z toho třeba i 200 tisíc za kytku, pokud to prodají."

A přestože lidé mohou na zahradách pěstovat až pět rostlin konopí pro vlastní potřebu, okradení pěstitelé zatím na policii žádné odcizení neohlásili.



"Pokud by byl někdo tímto způsobem okraden, nechť tuhle krádež oznámí na nejbližším oddělení policie," upozornil mluvčí jihomoravské policie Bohumil Malášek.