Pěstounka měla utýrat neteř (2)! Zemřela kvůli strašlivým zraněním

Teprve dvouletou holčičku měla v opatrovnictví její teta a strýc. Týrat dívenku podle vyšetřovatelů měla žena už od července loňského roku. Vše ale vyvrcholilo začátkem října, kdy dítě skončilo v péči lékařů. Soud poté poslal ženu do vazby a nyní si od vyšetřovatelů vyslechla obvinění.

"Ve věci bylo zahájeno trestní stíhání 25leté ženy obviněné z trestného činu týrání svěřené osoby v souběhu s trestným činem těžkého ublížení na zdraví," řekla mluvčí policie Pavla Burešová.

Ženě nyní hrozí až 16 let vězení. Podle místních žila rodina ve městě krátce. Jak měla mladá pěstounka holčičku týrat, odmítla policie komentovat.

Případ rozpoutal diskuzi o pravidlech svěřování dětí do pěstounské péče. Příbuzní nemusejí procházet psychotesty. "V takovém případě nedochází k té základní přípravě pěstounů, dítě jde do pěstounské péče okamžitě a hrozně důležitá je tam pak ochrana státu - orgánu sociálně právní ochrany dítěte, aby dobře vykonával dozor," vysvětlil Zdeněk Soudný z organizace Dobrá rodina.

Příbuzní dostávají děti do pěstounské péče přednostně, aby dále vyrůstaly mezi lidmi, které znají. V České republice jsou takových pěstounů dvě třetiny. "Když to řeknu po pravdě, tak tihle lidé se necítí být pěstouny," prohlásil Pavel Šmýd ze Sdružení pěstounských rodin. Podle odborníků by se mělo svěření do pěstounské péče příbuzných více prověřovat.