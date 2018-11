Beztrestné pěstování konopí? Piráti navrhli změnu zákona

Pěstování do pěti rostlin netechnického konopí je dnes přestupkem. V případě sušení už jde o trestný čin. Piráti to chtějí změnit a přichází s novelou zákona. Ta by pěstování i sušení marihuany pro vlastní potřebu umožňovala. Limitem by bylo právě pět rostlin, případně uchovávání kila a čtvrt sušeného konopí.

Česká legislativa dnes umožňuje ve velkém pěstovat konopí s nízkým obsahem drogy - musí obsahovat méně než 0,3 % THC. Vyšší podíl se stává problémem.

"Pěstování v malém množství pro vlastní potřebu, tedy do 5 rostlin konopí, je přestupkem, který je sankcionován do 15 tisíc korun," uvedla Barbora Kudláčková, mluvčí Národní protidrogové centrály.

Usušení už je ale trestným činem za nějž hrozí odnětí svobody až na 5 let. Piráti vypracovali novelu, která by toto množství zlegalizovala.

"Tohle jasně oddělí, jestli je někdo velkopěstitelem – pěstuje tisíce rostlin, patří za mříže – a nebo jestli je to domácí pěstitel, pěstuje sám pro sebe a rozhodně tím nepředstavuje žádné riziko pro společnost," řekl Tomáš Vymazal, poslanec Pirátů.

Vyřešily by se tím i situace, kdy lidé nemohou policii nahlásit ukradené konopí ze zahrady, které pěstují třeba na výrobu mastí - sami by se totiž dostali do křížku se zákonem.

Změnu zákona by uvítali i uživatelé marihuany. "Já bych určitě přivítal tenhle návrh. A myslím si, že je to správná cesta k tomu být liberální společností, kterou by se myslím Čechy měly chtít stát," uvedl pan Jiří, uživatel marihuany.

S legalizací malého množství konopí nesouhlasí ani všichni politici. "SPD nesouhlasí s žádnou legalizací jakýchkoliv drog pro rekreační účely, ale naopak prosazujeme zpřístupnění přípravků z konopí pro léčebné účely v lékárnách," uvedl Tomio Okamura.

Žádné společné oficiální stanovisko k této věci u ČSSD není. Já sám patřím k tolerantním poslancům a to mě vedlo k tomu, že jsem ten návrh zákona Pirátům připodepsal," řekl poslanec z ČSSD Ondřej Veselý.

K novele zákona o omamných látkách se teď vyjádří vláda, Sněmovna by se k ní mohla dostat během ledna. Piráti pro ni prý zatím mají vyjednanou podporu asi 40 poslanců napříč politickými stranami.