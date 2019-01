Unikové hry jsou v Česku hitem! Může se stát stejná tragédie?

Úniková hra v Koszalinu na severu Polska se proměnila ve skutečný boj o život. Ten ale pět 15letých dívek prohrálo. Z hořící místnosti se jim nepodařilo uniknout. "Naše myšlenky jsou s rodinami obětí, kterým jsme nabídli i psychologickou pomoc," uvedl po tragédii starosta Koszalinu.

Podle hasičů nebyly zajištěny únikové východy a v místnosti byly navíc svíčky. Požár mohla způsobit exploze zásobníku na plyn, který únikovou místnost vytápěl. "V tuhle chvíli nemůžeme potvrdit, že šlo o explozi, to bude možné, až místo prověří experti," sdělila policejní mluvčí Monika Kosiecová.

V Polsku byl na sobotu vyhlášen den smutku. Ministr vnitra Joachim Brudziński nařídil kontrolu všech podobných zařízení. V Česku se zatím nic takové nechystá. První česká úniková hra se otevřela před šesti lety. Za tu dobu hasiči s žádným požárem bojovat nemuseli.

Únikovou hrou je často uzavřený prostor, ve kterém se skupina lidí snaží ve vymezeném čase vyřešit různé nástrahy nebo hlavolamy. Ven se dostanou buď zvládnutím všech úkolů, nebo po uplynutí času.

Únikovky jsou v Česku velkým trendem. V průměru každých 14 dnů u nás vznikne nová hra. Jen v Praze je aktuálně zhruba 150 místností. Každá z nich musí mít vypracované požárně bezpečnostní řešení, které schvalují hasiči.

"My tam samozřejmě jedeme na kolaudaci a pak už je na provozovateli, aby to udržoval v tom stavu, v jakém to bylo kolaudováno," sdělil mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. "Jsme v kontaktu s provozovateli v Polsku. Požární bezpečnost bereme a vždy jsme brali velmi vážně," říká zakladatel firmy The Chamber Tomáš Kučva.

Z každé místnosti by se mělo dát v případě nebezpečí rychle dostat pomocí nouzových klíčů umístěných u dveří. Současně tzv. roommaster sleduje po celou dobu průběh her na monitorech a může bleskově otevřít hru zvenčí.

"Veškeré elektronické zázemí hry je napájeno 12voltovým napětím, což také minimalizuje rizika," uvedl ředitel firmy MindMaze Prague David Havel.