Pět let od smrti Moniky a Klárky. V kauze Kramný se chystá zvrat!

Toto pondělí uplyne přesně pět let od chvíle, kdy na dovolené v egyptské Hurghadě zemřely Monika a Klárka Kramné. Za jejich smrt může podle českých soudů Petr Kramný. V lednu 2016 dostal od Krajského soudu v Ostravě 28 let. Jeho obhájkyně Jana Rejžková podá právě na výročí smrti Moniky a Klárky žádost o obnovu řízení.

Advokátka Petra Kramného Jana Rejžková se snaží zvrátit rozsudek, který jejího klienta poslal na 28 let do vězení. V průběhu pondělka podá Krajskému soudu v Ostravě návrh na obnovu řízení. Pokud jej soud uzná, následoval by nový proces!

"S ohledem na zvýšený zájem médií v souvislosti s avizovaným návrhem na obnovu řízení trestní věci Petra Kramného sděluji, že dne 30.7.2018 bude návrh na obnovu řízení podán. K důvodům a obsahu návrhu se nebudu blíže vyjadřovat. Návrh bude přednesen při veřejném zasedání u Krajského soudu v Ostravě," napsala Rejžková na facebooku.

TN.cz to potvrdil i místopředseda spolku Šalamoun, který se ve prospěch Kramného dlouhodobě angažuje, Václav Peričevič. "Spolek Šalamoun za 25 let své činnosti neviděl tak argumentačně silně podložený návrh na obnovu řízení,“ uvedl Peričevič.

Je to přitom symbolicky přesně pět let, co přišla do Česka smutná zpráva, že v egyptské Hurghadě zemřely dvě Češky, matka Monika s dcerou Klárkou. Zdravotní potíže měl mít i manžel a otec – Petr Kramný. Tomu lékaři vypumpovali žaludek. Kramný údajnou otravu přežil. Kvůli vyšetřování musel zůstat v Egyptě. Těla se mezitím vrátila do Česka. Pohřeb své ženy a dcery Kramný zmeškal.

Egypťané nakonec Kramného z ničeho neobvinili a po několika měsících mu povolili vrátit se do vlasti. Půl roku po návratu do Česka zatkli Kramného v Karviné policisté. Na základě zkoumání protokolů druhé pitvy Moniky a Klárky, kterou provedli čeští patologové v Ostravě, přišli znalci se závěrem, že obě ženy zabil elektrický proud.

K této verzi se nakonec přiklonil i Krajský soud a v lednu 2016 Kramného odsoudil na 28 let. Rozsudek potvrdil Vrchní soud, Kramného dovolání zamítl Nejvyšší soud a nevyšel ani pokus obrátit se s ústavní stížností na Ústavní soud. Jednou z posledních šancí tak zůstává obnova řízení.

Na čem ji chce Petr Kramný postavit, je zřejmé. Od chvíle, kdy padl odsuzující verdikt, se případem zabývali další znalci, které přizvala obhajoba. Z jejich posudků Kramný jako vrah nevychází.

Kramného zastánci měli dokonce tiskovou konferenci v Poslanecké sněmovně, kde žádali tehdejšího ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, aby podal Nejvyššímu soudu stížnost pro porušení zákona. Pelikán to odmítl a odkázal Kramného a jeho obhajobu na další prostředky, které ještě v případu má.

Na tiskové konferenci ve sněmovně spolek Šalamoun prozradil, že případ přezkoumal třeba odborník na patologii srdce, který uvedl, že nelze dospět k diagnóze selhání srdce po zásahu elektrickým proudem.

Další znalec vyloučil, že by na kůži byly tzv. proudové stopy, tedy důkaz, že k tělům Kramný přiložil vodič pod proudem. A to, že na těle nejsou známky po tom, že by do nich měl proniknout elektrický proud, uvedli další tři znalci z oblasti biomechaniky.

S novými posudky byl seznámen také státní zástupce Vít Legerský. Ten upozornil Kramného advokátku Janu Rejžkovou, že závěry z nich vyplývající mohou být důvodem pro podání žádosti o obnovu řízení.

Proti Kramnému neexistoval žádný přímý důkaz, pouze řetězec nepřímých důkazů, které ovšem podle soudu tvořily ucelený celek. Znalecké posudky proto byly klíčové. Důležitou roli hrály také odposlechy. Spolek Šalamoun ale upozornil na to, že text uvedený v protokolu policisty a citovaný soudy v rozsudcích, údajně neodpovídá tomu, co Kramný přesně na nahrávkách říká.



Jako důkaz svého tvrzení zveřejnil záznam odposlechu Kramného rozhovoru s jeho tetou, které měl podle protokolu říct, že „mu v Egyptě všechno vyšlo“. Tato slova na nahrávce zveřejněné spolkem nezazněla.

Na rozdíl v přepisu odposlechů oproti nahrávce zveřejněné spolkem redakce TN.cz zeptala policejního ředitelství. „Ve věci rozhodl soud, rozhodnutí nabylo právní moci. Vzhledem k uvedené skutečnosti není komentář k předmětnému v naší gesci,“ reagovala mluvčí moravskoslezského policejního ředitelství Gabriela Pokorná.

O Kramného žádosti bude rozhodovat Krajský soud v Ostravě, který jej v lednu 2016 odsoudil. Pokud soud uzná, že se objevily nové důkazy, které mohou verdikt změnit a řízení obnoví, nemůže Kramný dostat přísnější trest, než mu již byl udělen. Pokud žádost smete ze stolu, může se Kramný odvolat k Vrchnímu soudu v Olomouci.

Podívejte se na reportáž z letošního března: