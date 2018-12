Pět největších průšvihů ministra Ťoka. Pustili se do něj i kolegové!

Desítky kilometrů dlouhé kolony se ve středu kvůli sněhu tvořily na dálnici D1. Někteří politici z toho viní ministra dopravy Dana Ťoka, a to kvůli prodloužení oprav v kritickém úseku. Není to ale jediný problém, který během svého působení v resortu dopravy musel Ťok řešit.

Ucpaný hlavní tah mezi Brnem a Prahou, několikrát odložený start stavby dálnice D35, nekonečné průtahy při dostavbě dálnice D3, spory kvůli tendru na mýto či pomalá stavba dálnic. Na resort dopravy se v uplynulých měsících snášela kritika z mnoha stran.

Ve středu se do ministra dopravy Dana Ťoka opřel lídr občanských demokratů Petr Fiala, a to právě kvůli kolonám na dálnici D1. "Zase hledám nějakou průjezdnou cestu z Brna do Prahy, D1 je opět zcela uzavřena. Trochu sněží, to je pravda, ale na vině je především neodpovědné, neplánované a naeakceptovatelné prodloužení oprav v kritickém úseku," napsal politik na facebook.

Opravy úseku dálnice D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem měly být původně přerušeny na konci listopadu a znovu začít na jaře. Stavbaři ale nabrali kvůli komplikacím na stavbě zpoždění, a opravy tak budou pokračovat minimálně do ledna.

"Máme ovšem vyzkoušeno, že v případě sněhové nadílky jsme schopni dálnici zprovoznit a udržovat tak, aby byla sjízdná i v zimě," uklidňoval koncem listopadu Ťok. Jenže hned první větší sněhová nadílka ministra vyvedla z omylu. "To je ovšem asi tak pravdivé tvrzení, jako kdyby řekl, že úspěšně vede ministerstvo dopravy," reagoval na výrok Fiala.

Po letech začala výstavba dálnice D35

Po téměř dvaceti letech odkladů začala 4. prosince výstavba dálnice D35 v Pardubickém kraji. Stejně ale ne tak, jak bylo původně v plánu. Už loni měla začít stavba na dvou úsecích, a to Časy-Ostrov a Opatovice nad Labem-Časy, nakonec se ale začalo s výstavbou jen prvního ze jmenovaných.

Důvodem je především to, že na úseku mezi Opatovicemi a Časy chybí silničářům dodavatel. Ačkoli v loňském roce proběhl tendr a s nejvýhodnější nabídkou vyhrálo italsko-turecké konsorcium Astaldi a IC Ictas Insaat Sanay ve Ticaret, soutěž zrušil antimonopolní úřad. Zadavatel totiž v průběhu zadávacího řízení změnil dokumentaci a poté netransparentně informoval všechny účastníky, což mohlo mít vliv na tvorbu ceny.

Nový tendr byl vyhlášen letos v srpnu, vítěz ale zatím nebyl vyhlášen. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nicméně počítá s tím, že stavět by se mělo začít v březnu 2019. Hotovo by mělo být v roce 2022. Je tu ale ještě další problém, a to chybějící platná povolení na stavbu mostů. Z celkových 22, které mají v úseku vyrůst, existuje zatím povolení jen na čtyři.

Jeden pozemek zabrzdil stavbu dálnice D3

Komplikuje se také dlouho očekávaná stavba dálnice na jih Čech. ŘSD nemůže dokončit úsek mezi Ševětínem a Borkem, protože majitel jednoho pozemku se poslední den lhůty odvolal proti rozhodnutí o vyvlastnění. ŘSD si za to přitom může tak trochu samo. Pozemek mohlo získat už v roce 2017, kdy nabylo právní moci první vyvlastnění, pozemek ale včas nezaplatilo.

Úsek dálnice D3, který bude dlouhý 10,6 kilometrů by chtěl stát otevřít koncem příštího roku. Pokud se ŘSD s majitelem pozemku nedomluví, bude zprovozněna jen její část - nedostavěno by zůstalo 50 metrů dálnice.

Spory kvůli mýtnému systému

Ačkoli ministerstvo dopravy v září uzavřelo desetiletý kontrakt na mýtné s konsorciem firem CzechToll a SkyToll, neúspěšná firma Kapsch, která v Česku mýto provozovala doposud, se obrátila se stížností na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ten ale stížnost zamítl jako neoprávněnou.

Proti nepravomocnému rozhodnutí lze podat rozklad, což má Kapsch v plánu. Společnost s verdiktem nesouhlasí a je připravena řešit věc i u soudu, případně mezinárodní arbitráže. Ministerstvo dopravy i CzechToll rozhodnutí vítají s tím, že přípravy nového systému pokračují.

"ÚOHS se ve svém rozhodnutí vůbec nevypořádal se zásadní otázkou, proč neochránil naše právo, aby byly řádně vypořádány všechny naše námitky vůči mýtnému tendru. Trváme na tom, že mýtná smlouva byla podepsána nezákonně, proto ve lhůtě podáme rozklad k předsedovi ÚOHS," uvedl mluvčí Kapsche David Šimoník. Neuspěje-li Kapsch ani s rozkladem, je připraven řešit spor u soudu, zváží i podání podnětu k mezinárodní arbitráži nebo Evropské komisi.

Slibovali kilometry dálnic, skoro nic se nestihlo

ŘSD na začátku tohoto roku vydalo plán výstavby nových úseků silnic a dálnic. Jenže reálně se jich zatím začalo stavět o dost méně. Některé úseky nabírají obrovská zpoždění - nejčastěji kvůli chybějící dokumentaci a ekologům.

Letos byly zprovozněny pouhé čtyři kilometry nových dálnic. Podle Ťoka letos stát otevřel 15,5 kilometrů silnici první třídy a 30 kilometrů dálnic, do těch ale započítal i rekonstruované cesty a zmodernizované úseky dálnice D1.

Podle ministerstva je v současné době rozestavěno 194 kilometrů nových dálnic a silnic první třídy, což jsou většinou obchvaty měst. Nové úseky dálnic z toho tvoří 133 kilometrů, z toho je 21 kilometrů modernizované D1, která se nově staví za provozu. V příštím roce plánuje zprovoznit 46 kilometrů nových dálnic a silnic první třídy.

