Pět uzavírek, nespočet omezení. Jak dlouho trvá cesta po D1?

Jestli tuto trasu jezdíte pravidelně, pak upřímnou soustrast. Ale pokud jste na dálnici D1 sváteční jezdec, určitě nezapomeňte vzít děti. Tolik bagrů, traktorů a náklaďáků neuvidí ani v herně. Na výpravu mezi Prahou a Brnem doporučujeme osvěžit si předpisy.

"Z Brna vyrážíme v ten nejhorší čas, je pátek odpoledne a počítáme s tím, že kolona se potáhne až do Prahy. Jenže ono to jede," komentoval cestu reportér TV Nova Josef Svoboda.

Štáb plynule přejížděl z jednoho staveniště do druhého. Většinou je povolená osmdesátka, místy ale můžete ve zúžení i stokilometrovou rychlostí.

"V dálce už je Praha, takže můžeme počítat. Cestou jsme potkali sedm různých dopravních omezení, takže třetinu cesty jsme jeli sníženou rychlostí, i přesto jsme to zvládli za zhruba dvě hodiny," zhodnotil reportér.

Cesta zpět i přes naději, že to pojede stejně svižně, už tak rychlá nebyla. Po deseti kilometrech narazil štáb na první pořádnou kolonu, v níž se ploužil krokem a na nějakou dobu musel i zastavit. Sotva vybředli z jedné zácpy, čekala je další.

Řidiči na odpočívadlech u D1 se předháněli, kdo strávil delší dobu na cestě. "My jedeme dvě hodiny a hodina nás ještě čeká," uvedl jeden z řidičů. "Já pojedu pět hodin," usadil ho jiný.

Cesta z Prahy do Brna nakonec trvala o polovinu déle než v opačném směru. Žádné z omezení na dálnici se ale nevyplatí objíždět - zdržení je vždy kolem patnácti minut.

Pokud chcete znát opravdu nejrychlejší cestu mezi Brnem a Prahou, vede na vlakové nádraží - rychlík spolehlivě zvládne trasu za dvě a půl hodiny, po cestě se vyspíte a ještě ušetříte dvě stovky za benzín. Pokud tedy zrovna nebude výluka.