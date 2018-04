Petr se ostře pustil do Nadi: Je hloupá, život v tlupě je jednodušší

Ve středu večer jste mohli sledovat další díl oblíbené reality show Výměna manželek. Jana se dostala do domácnosti, kde žilo celkem 12 lidí, což ji pořádně šokovalo. Jak na Výměnu vzpomíná?

Ve středeční premiérové Výměně manželek jste viděli rodinu z Nymburka, kterou tvoří Naďa (38), Martin (42), dvojčata Maxmilián a Alex (16 měsíců), Kristýna (17), Andrea (11), Karolína (16), Jirka (19), Vašek (18), Adam (20), Josef (40) a Růža (37). Na druhé straně jste se seznámili s Janou (32), Petrem (41), Kristýnou (3) a Davidem (9), kteří žijí v Bělé pod Bezdězem.

Do Výměny šli manželé z Bělé pod Bezdězem s tím, aby zjistili, jestli dokážou být jeden bez druhého. "Zjistili jsme, že nedokážeme," přiznala Jana. Podruhé už by do Výměny nešla. "Přestože jsem s druhou rodinou neměla problémy, nechtěla bych být znovu bez své rodiny. Potvrdilo se mi, že bez nich ani ránu, deset dní pro mě bylo strašně dlouho," dodala.

Pro Petra to prý bylo promrhaných deset dní života. "Mám svůj životní styl, za kterým si poměrně tvrdě stojím. Představa, že bych měl žít jako rodina na druhé straně, je pro mě nepředstavitelná," popsal. "Některé věci, které mají oni tak nastavené, jsem vůbec nepochopila. Třeba ohledně Maxíka a Alexe – oni je nechají třeba samotné v pokoji. Já jsem Kristýnku potřebovala mít pořád na očích," přidala se Jana.

Velká změna u nich ale nastala v přístupu k Davídkovi. Nechávají mu prý volnější ruku. "Dřív jsme ho samotného pouštěli jen na hřiště, teď už klidně jede sám ke kamarádovi na kole," pochlubili se rodiče.

Petr přiznal, že mu trochu vadil Nadin přístup k dětem. „“Když tu byla, byly pořád jen na mobilu, tabletu, konzoli. To jim Jana nedovolí. Ale pro ně je daleko jednodušší říct, ať si děti hrají samy nebo celý den koukají na televizi, a oni mají svatý klid,“ myslí si Petr.

V Bělé mají děti režim přísnější – mohou si hrát s elektronikou, ale vždy maximálně tři hodiny denně. Záleží přitom na nich, jak si čas rozloží. A jsou i dny, kdy mají zákaz úplně, třeba když je venku hezky.

O Nadě Petr prohlásil, že je hloupá, a to hlavně proto, jakým životním stylem žije. "Život v tlupě je jednodušší, každý má nějakou svoji roli. Ale řekl bych, že jsme se jako lidstvo dostali už někam dál," řekl. Pro něj prý nebyla Naďa ženská, o kterou by se opřel.

V kontaktu s druhou rodinou jsou, že by ale šlo přímo o přátelství, to si Jana s Petrem nemyslí. "Jsou to spíš známí. Dvakrát jsme je navštívili – jednou sami, jednou s dětmi," zakončili.

