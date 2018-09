Petra se svěřila s intimním tajemstvím. Bojí se, co na to přítel!

Ve středečním díle Malých lásek se divákům do paměti nesmazatelně zapsala mladá maminka Petra, a to především díky svému peprnému slovníku. A taky tatínkovi, který si z porodu udělal kino a dal si pizzu. Jak dnes žijí?

I když bolestivý porod trval celkem 12 hodin, vzpomíná na něj Petra v dobrém. "I přes tu šílenou bolest to stálo za to," tvrdí s odstupem. Holčičce dali netradiční jméno Nancy.

Asi nikdo nezapomene na to, jak vulgárně Petra během porodu klela. Svým slovníkem by si nezadala i s kdejakým mužem. Prý to ale není nic neobvyklého. "My spolu tak mluvíme i doma. Občas si všichni myslí, že se hádáme, ale my spolu takhle normálně komunikujeme," prozradila Petra.

A svěřila se také s hodně intimním tajemství! Přímo před naší kamerou totiž přiznala, že je možná znovu těhotná. Poprvé od porodu se jí totiž zpozdila menstruace o čtyři dny. Tak uvidíme, třeba bude mít Nancy už brzy sourozence.

