Petra už nechci nikdy vidět, zuří Eva. Odhalila nechutnou přetvářku

Ve středu večer jste mohli sledovat premiérový díl oblíbené reality show Výměna manželek. Eva se dostala do rodiny, kde hádky jsou na denním pořádku a násilí tu není nic výjimečného. Jak na natáčení vzpomíná a jak dnes žije?

Středeční premiérový díl Výměny manželek nám představil na jedné straně Elišku (24) a Petra (27) spolu s jejich dětmi Radkem (2) a Petrem (3), kteří bydleli v Jesenici u Rakovníka. Druhá rodina pochází z Boušic a tvoří ji Eva (48), Scilárd (43), Maruška (17) a Marek (13).

V rodině Evy a Scilárda se toho od natáčení moc nezměnilo. "Víc jsme zaměstnali děti, nemají tolik řečí okolo, jako měly," popsala Eva. Do práce prý poslali také některá zvířata, která si teď na sebe dokážou vydělat i sama.

I když především pro Evu nebyla Výměna úplně jednoduchá, oba jsou rádi, že se jí zúčastnili. "Dalo mi to ohromnou zkušenost, že takhle žít nechci," svěřila se Eva. "Mám velkou radost, že mám za manželku takhle skvělou ženu," dodal Scilárd. Radost měli také z toho, že se jim po odvysílání ozvali lidé, se kterými se léta neviděli.

Na to, že by Výměnu ukončila, Eva prý nemyslela. "Ač to tak možná nevypadlo, všichni se ke mně chovali moc hezky. Nikdy nedošlo k žádným hádkám a i mimo kameru jsme si normálně povídali. Petr se ke mně choval, jako bych byla jeho maminka," vzpomínala Eva.

O to víc ji potom mrzelo, když se ukázalo, jaký Petr ve skutečnosti je. To se stalo ve chvíli, kdy k nim Petr s Eliškou a dětmi přijeli na víkend na návštěvu. "Dětem jsem slíbila, že jim ukážu zvířata a svezu je na koních. Ale další kontakt už s Petrem určitě mít nechci. Pokud spolu nebudou, nemám problém s Eliškou a dětmi se stýkat. Petr se chová v televizi jinak, než jak se chová ve skutečnosti. Vybarvil se," myslí si Eva.

Ona samotná je prý v šoku z toho, že děti v rodině sociálka nechala. "Kolikrát nastaly situace, kdy by tam to dítě nemělo přijít ani na návštěvu, natož aby tam bydlelo. V okamžiku, kdy by Eliška měla přísun peněz, tak bude vařit, bude nakupovat. Myslím, že tihle dva lidi spolu nemůžou žít. Pokud si Eliška najde partnera, který ji nebude podporovat v tom, jak doteď žili, tak může začít normální život," tvrdí Eva.

