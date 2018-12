Petře se změnil život od základů. Svěřila se, jak to teď má s mámou

Petra z pořadu O 10 let mladší si v životě už hodně zkusila. Problémy s matkou, starost o děti, nespokojenost v práci - nejen to se na jejím vzhledu hodně podepsalo. Po proměně z ní ale byla úplně jiná žena. Jak dnes žije?

Samotná Petra přiznala, že natáčení pro ni nebyla procházka růžovým sadem. A nešlo jen o bolest, kterou během procedur prožívala. "Stýskalo se mi po dětech. Čím víc bylo procedur a čím to bylo těžší, tím víc se člověk zamýšlel nad rodinu, a tím se uklidnil," svěřila se Petra.

Nejhorším zákrokem pro ni byly zuby. "Museli mi dát prášky na oblbnutí, abych to zvládla," řekla. Zároveň je ale právě se zuby nejvíc spokojená. Dřív se zubařů bála, teď chodí pravidelně na prohlídky.

Chodí taky ke kadeřníkovi a někdy i na kosmetiku. Na cvičení jí už ale čas nezbývá. "Přes léto jsem měla pohyb, teď v zimě jsem líná," přiznala. "Já sama sebe nikdy nebudu mít na prvním místě. Když si půjdu koupit svetr, odejdu se dvojími kalhotami pro děti. Netěší mě myslet sama na sebe, možná jsem divná, ale mám to tak dané," řekla.

Čas jí bohužel nezbyl ani na školu, musí se totiž starat o to, aby zabezpečila děti. "Ještě nenastal čas na to, abych si splnila, co bych chtěla - to, co vím, že jednou v životě dokážu. Jednou bych se ale ke škole chtěla vrátit. Hrozně mě to bavilo," vysvětlila.

S maminkou mají prý vztahy pořád stejné. "Vím, co od toho vztahu očekávat, a jsem s tím smířená. Beru to tak, jak to je. Jednou je to moje máma a i kdyby někoho zabila, pořád by to byla moje máma. Vždycky bych jí pomohla. Nesnažím se nic říkat proti ní, navštěvujeme se. Jsou některé věci, o kterých nemluvíme, protože nemá cenu o nich mluvit. Stejně nikdy neuzná, že je to jinak, ona má vlastní hlavu," popsala Petra.

A ještě jedna změna u ní nastala. Skončila v práci, do které chodila během natáčení, a našla si novou. "Došlo mi, že jsem se nechala hodně využívat. Teď jsem našla kolektiv, který mi hodně sedl a neřeší, co bylo. Pořád mě chválí," pochlubila se žena.

