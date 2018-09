Petrovi odumírají ruce i nohy. Splnil si jeden z posledních snů

Petr Jelínek trpí neuropatií horních i dolních končetin, to znamená, že mu postupně odumírají ruce i nohy. Nikdo neví, jak dlouho se bude ještě schopen hýbat, proto mu manželka chtěla splnit jeho velký sen.

Pomohl jí s tím štáb pořadu Život ve hvězdách a tentokrát se vydal za hranice. Petra vzali do lunaparku v Polsku, kde se nachází i nejvyšší horská dráha v Evropě. A ačkoli by některým mohla nahánět hrůzu, Petr si to náležitě užil!

Výška 77 metrů, spád 80 metrů, sklon 85 stupňů, rychlost 142 kilometrů v hodině, kladné i záporné přetížení i efekt stavu beztíže. Tato horská dráhy prý simuluje let stíhačkou.

Jak si to celé užil? A přemluvil manželku, aby šla na atrakci s ním? Na to se podívejte v dnešním díle Života ve hvězdách. Startuje ve 21:35 na Nově! Předchozí díl si můžete zdarma pustit na Nova Plus, všechny jsou ke zhlédnutí na VOYO.