Pěvecká show Coca-Cola Souboj coverů startuje už dnes!

Tento zcela nový formát má za cíl zvolit nejlepšího zpěváka coverů a zároveň novou hvězdu internetu. Vítěze celého pořadu Coca-Cola Souboj coverů čeká mimo jiné ojedinělý zážitek - bude mít možnost vystoupit v úspěšné pěvecké show SuperStar a předvést se tak i televizním divákům.

reklama

V první epizodě Coca-Cola Souboj coverů se utkají herečka a zpěvačka Mariana Prachařová a fashion youtuberka Helena Navrátilová. Mariana Prachařová na sobě kvůli soutěži hodně pracovala, ale má i jisté obavy.

"Jsem hrozná trémistka, ale nechci být srab,“ přiznává. Velkou oporou je jí rodina, až na bratra Jakuba Prachaře. "Brácha o účasti zatím neví. Nebyl prostor mu to říct, ale určitě by mi žádné rady nedal, jak ho znám." Divákům se Marianna představí se svou srdcovkou Diamonds od Rihanny.





Helena Navrátilová se věnuje videím na sociálních sítích teprve čtyři roky, ale získala už přes 100 tisíc odběratelů. Právě díky své velké fanouškovské základně se rozhodla dělat předělávky známých písniček.

Pořad Coca-Cola Souboj coverů je pro ni velká výzva. "Moc se těším. Sice mám obrovskou konkurentku, ale i tak to bude skvělý,“ vyjádřila lehkou nervozitu z Mariany Prachařové. Helena zazpívá song Dancing On My Own od Caluma Scotta.

Oba výkony zhodnotí zkušená hlasová koučka Linda Finková, kterou znáte z pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Která z dívek postoupí do dalšího kola, se dozvíte už dnes od 17:00 v první epizodě Coca-Cola Souboj coverů na videoportálu novaplus.cz.

V dalších epizodách pořadu se objeví také Adriana Marie, Martin Složil, Vojta Drahokoupil (Vojta D), Kateřina Rezková, Jan Nedvěd nebo Gabriela Heclová.