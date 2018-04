Pijete v těhotenství kafe? Podle lékařů má na dítě překvapivý vliv

Podle nové studie norských lékařů mají děti, jejichž matky v těhotenství pily hodně kávy, mnohem větší sklony k nadváze a k obezitě. Studie se zúčastnilo přes 50 tisíc žen. Jejich děti vědci sledovali 9 let.

Podle norských lékařů je vysoký příjem kofeinu během těhotenství spojený s nadměrným růstem hmotnosti u dětí do jednoho roku a se zvýšeným rizikem nadváhy u osmiletých dětí. Oba faktory jsou podle jedné z autorek studie Eleni Papadopoulosové spojené se zvýšeným rizikem obezity v dalších fázích života.

"Považujeme studium účinků kofeinu na růst dětí za velmi důležité, protože rychlý nárůst hmotnosti u novorozenců je často spojen s rozvojem obezity v dětských letech a dokonce i v dospělosti," uvedla podle stanice CNN autorka studie.

Autoři studie sledovali 50 tisíc žen. Jejich potomky pak monitorovali od roku 1999 do roku 2008. Ve 22. týdnu těhotenství zaznamenali, kolik kofeinu denně těhotné konzumují. Od 6 týdnů do 8 let života pak sledovali růst dětí.

Příjem kofeinu u matek rozdělili do čtyř kategorií - nízký (do 49 miligramů/den), průměrný (50 - 199 mg/den), vysoký (200 - 299 mg/den) a velmi vysoký (300 mg/den a více). Zdrojem pak nebyla jen káva, ale i černý čaj nebo energetické nápoje.

"V současné době je těhotným ženám doporučeno nepřekročit denně dávku 200 mg kofeinu, což odpovídá 2-3 šálkům černé kávy," upozornil Papadopoulosová.

Její výzkum ukázal, že u žen, které konzumovaly velmi vysoké množství kofeinu se o 66 % zvýšila šance, že jejich děti budou v prvním roce nadměrně růst na váze. Tedy, že budou patřit mezi čtvrtinu nejrychleji rostoucích dětí mezi svými vrstevníky. U žen, které vykázaly vysoký příjem kofeinu, bylo toto riziko 30%.

Děti matek s průměrným, vysokým a velmi vysokým příjmem kofeinu vykazovaly vyšší váhu i ve 3 a 5 letech. U osmiletých ovšem vědci zaznamenali vyšší sklony k obezitě jen u těch dětí, jejichž matky v těhotenství vykázaly velmi vysoký příjem kofeinu. Oproti dětem matek, které se kofeinu vyvarovaly, byly tyto děti v průměru o půl kila těžší.

Není to ale jediná studia, v níž se vědci zabývali vlivem kávy na těhotné. Studie v roce 2008 ukázala, že u žen, které denně zkonzumovaly více než 200 mg kofeinu, byla dvojnásobná šance, že dítě nedonosí. Před třemi roky zase jiná studie ukázala, že větší konzumace kofeinu zvyšuje šanci na dětskou obezitu o 87 %.