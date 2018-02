Pilka, brousek, 3D tiskárna. Do škol se mají vrátit dílny!

Už za dva roky by se žáci v českých a moravských školách mohli opět učit, jak pracovat rukama. Takzvané dílny ze škol zmizely už před lety, nyní to ovšem vypadá, že se praktické hodiny brzy vrátí.

I když se mají čeští studenti znovu učit pracovat se šroubovákem nebo pilkou, doba samozřejmě pokročila a děti by tak v díllnách měly čekat třeba i 3D tiskárny.



"Když jsem chodil do školy já, stloukali jsme ptačí budky, moje děti by si na 3D tiskárně mohly tisknout kryty na mobily," říká pro Lidové noviny předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček.

Nápad na oživení dílen se líbí i premiérovi v demisi Andreji Babišovi, který se zástupci řemeslníků jednal. Praktická výuka by se do škol měla vrátit do dvou let.





Česko se přitom už delší dobu potýká s nedostatkem řemeslníků, kterých chybí asi 300 tisíc. Zájem o manuální profese přitom stále klesá, odborné školy musejí některé obory zavírat.

Školy ovšem nápad zaskočil, podle deníku až 90 procent z nich nemá vhodné prostory pro výuku dílen. Nemluvě o vhodných kantorech.