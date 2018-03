Pilot, který podle Rusů sestřelil malajsijský boeing, se zabil

V neděli se ve svém bytě v jihoukrajinském městě Mykolajiv zastřelil devětadvacetiletý bývalý důstojník ukrajinského letectva Vladyslav Vološyn. Rusové jej v roce 2014 obviňovali, že to byl právě on, kdo v bitevníku SU-25 sestřelil let MH17 společnosti Malaysia Airlines. Vološyn obvinění odmítal.