Piráti chtějí zdanit prostitutky. Bude na obědy pro školáky, lákají

Česká pirátská strana ve středu předložila návrh na regulaci prostituce. Podle návrhu, který podpořili i zástupci jiných stran, by se z poskytování služeb stala běžná profese. Prostitutky by platily daně, legální by byl i provoz nevěstinců. Podle Pirátů by se zlepšilo postavení sexuálních pracovnic a státu by zdanění prostituce přineslo významný příjem.