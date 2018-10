Piráti silnic závodili, zabili otce od rodiny! Expert má jasno o trestu

Slovenská policie zveřejnila záběry z tragické srážky. Za volanty tří luxusních vozů seděli Poláci, kteří si zřejmě rozhodli zpříjemnit odpoledne nelegálními závody. Skončilo to ale smrtí nevinného muže, který proti nim jel s rodinou.

Na videu je vidět tmavý mercedes, který přejíždí přes plnou čáru jako první. Za ním se řítí žluté ferrari a černé porsche, jehož řidič už se nestihl zařadit. Narazil nejdříve do ferrari, jehož šofér začal brzdit, a poté čelně do protijedoucí fabie.

Za volantem seděl 57letý muž, který utrpěl těžká zranění a po převozu do nemocnice zemřel. Zranila se také jeho 50letá manželka, s lehkým zraněním pak vyvázl 21letý spolujezdec, podle slovenských médií syn. Řidiče porsche zadržela policie.

Zatím není jasné, kolik lidí a z jakých trestných činů je policisté obviní. Podle dopravního experta Mariána Ürgeho šlo ale o aroganci největšího zrna, která by také měla být co nejtvrději potrestaná.

"Okamžitě by tu mělo nastat to, že se dostanou všichni tři do basy. Mělo by se jim to dobře spočítat, protože pokuta tohle nevyřeší a zase zemřel nevinný člověk. Byl to těžký hazard a jak říkám, nic jiného, než vězení," uvedl pro portál tvnoviny.sk.