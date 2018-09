Piráti si letos věří! Ivan Bartoš prozradí, s čím jdou do voleb

Piráti si letos do voleb věří a oproti roku 2014 výrazně posílili. Nasazují do říjnových voleb třikrát více kandidátů než při předchozích komunálních volbách. I tak jich mají nejméně ze všech velkých politických stran, a to zhruba tři tisíce.

S Ivanem Bartošem se v pořadu Napřímo budeme bavit o jejich kandidátovi na pražského primátora, lékaři Zdeňku Hřibovi. Právě v hlavním městě se očekává velký boj. Piráti prý sázejí na transparentnost radnice a do městské politiky chtějí přenést i řadu podnětů ze svých celostátních témat, například zákaz kumulace funkcí - konkrétně souběhu mandátu poslance a zastupitele, či odmítání trafik v dozorčích radách městských firem.

Ivanu Bartošovi můžete dotazy pokládat už nyní. Přímý přenos pořadu Napřímo startuje na TN.cz v 17:45.