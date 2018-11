Plameny devastují slavné Malibu, požáry zabily už devět lidí!

Malibu je tak už minimálně druhým městem, na které rozsáhlé požáry tvrdě dotírají - řádící živel už v podstatě do základů vypálil i město Paradise.

Oheň pořádně děsí celebrity - například zpěvačka a herečka Cher se svěřila, že domy jejích přátel v Malibu už shořely. "Nemůžu snést myšlenku, že Malibu už nebude, mám tam dům od roku 1972," napsala Cher na twitteru.

Im worried about my house, but there is nothing I can do.

Friends houses have burned

I cant bear the thought of there being no Malibu Ive had a house in Malibu since 1972