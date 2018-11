Plameny v Kalifornii zabily desítky lidí, teď se žene další živel!

Plameny ještě ani nedohořely a Kalifornii už ohrožuje další živel. Oheň vystřídala voda a v mžiku přinesla nové obavy. Silné deště, které mají trvat nejméně týden, sice pomáhají s hašením, ale hrozí bleskové záplavy a sesuvy půdy. Píše o tom portál ABC.

Vyprahlá země bez jakékoliv vegetace vodu neudrží, a tak se odborníci obávají rekordních povodní. Podle záchranných týmů by navíc mohly deště zkomplikovat hledání ostatků lidí, kteří přišli při požáru o život. Potvrzených obětí je zatím přes 80, stovky dalších se ale pohřešují.

"Jakmile udeří déšť, vznikne materiál, který je hustý a podobá se hlíně. V takovém případě všechno, co ještě doufáme, že najdeme, bude mnohem těžší najít. Budeme ale usilovně pracovat, co nejvíc to dokážeme, dokud už nebudeme moct dál," uvedl šéf jednoho záchranného týmu Brian Ferreira.

Nejvíce pršet by mělo v okolí městečka Paradise, které při rozsáhlém požáru lehlo popelem. Zbylo jen několik osamělých domů mezi ohořelými troskami. V pátek by tam mohlo napršet až 140 milimetrů srážek.

Podle meteorologů je déšť spíše dobrou, než špatnou zprávou. Pročistí se vzduch a díky ochlazení přírody nehrozí, že by požár mohl lehce přeskočit a začít se znovu šířit. V některých místech ale může přinést sesuvy půdy.

Podívejte se na archivní reportáž TV Nova: