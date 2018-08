"Plánoval jsem masakr," přiznal mladík! Otřesné detaily útoku

Lewise Ludlowa zatkla policie v polovině dubna poté, co se pokusil přidat k filipínské odnoži teroristické organizace Islámský stát. V koši u něj doma našli poznámky o místech, kde by podle něj bylo možné zabít co nejvíc lidí. Píše o tom portál The Sun.

Ludlow chtěl použít nákladní auto nebo dodávku a zaútočit na dav lidí před nějakou památkou či na hojně navštěvovaném místě. Jako jednu z možností si poznačil obchod Disney na Oxfordské ulici v centru Londýna, kterou nechrání bezpečnostní bariéry.

"Vlk by měl použít velké auto, aby maximalizoval počet obětí. Je to rušná ulice, proto pro útok ideální. Předpokládá se, že nejméně 100 lidí by bylo zabito," napsal si 26letý mladík. V jeho mobilu se pak našly snímky dalších možných míst.

U soudu Ludlow přiznal, že plánoval co nejkrvavější teroristický útok. Původně se chtěl přidat k radikálům na Filipínách, to se mu ale nepovedlo, proto začal chystat jinou pomstu. Krátce předtím konvertoval k islámu.

Při soudním řízení také Ludlow přísahal věrnost Islámskému státu a mluvil o "děsivém masakru". Rozsáhlý případ bude pokračovat několik týdnů. Rozsudek by měl soud vynést na začátku listopadu.