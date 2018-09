Plastický chirurg je zbytečný, na větší prsa stačí toto tričko! VIDEO

Zapomeňte na plastické chirurgy, push-up podpsenky a další fígle pro větší dekolt. Tak by mohl vypadat reklamní slogan pro tričko, které díky chytrému designu šálí lidský zrak a dokáže doslova ze vzduchu vyčarovat větší poprsí.

Krátké video, na němž je názorně vidět, jak snadno se dá zrak a mozek ošálit, je novým hitem internetu. Zpředu vnadná sexbomba, zboku dívka s o mnoho menšími prsy.

Řada diskutujících žen je z trička nadšená. "No, odteď se budou lidé asi ptát, proč mám na všech fotkách to samé tričko," píše jedna. "To je paráda. Prsa pro všechny!" raduje se jiná, píše Daily Mail.

Ne všichni ale mají radost. "Cítím se zrazený," zlobí se jiný diskutér. A další přispěchal s vtipem, který se před lety objevil i v seriálu Simpsonovi. "Tohle je ten nejhorší případ klamavé reklamy od mojí žaloby na film Nekonečný příběh."