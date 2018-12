Plastovým příborem se už brzy nenajíme, Brusel rozhodl o zákazu

Jednorázové příbory, vatičky do uší, brčka nebo míchátka budou v zemích EU v roce 2021 zakázána. Omezení se týká i některých oxo-plastů a polystyrénů. Na finálním znění legislativy se dohodli ve středu zástupci Evropského parlamentu a členských států.

Omezením jednorázových plastů si EU klade za cíl snížit znečištění moří a oceánů. Tam, kde existují alternativy, budou jednorázové plasty zakázány. Zmizet by tak měly třeba plastové příbory, talíře, brčka, vatičky do uší, tyčky k balónkům, některé obaly na potraviny či kelímky z expandovaného polystyrénu.

"Občané očekávají od Evropské unie jen jednu věc, že zavede ambiciózní nařízení týkající se jednorázových plastů, které jsou zodpovědné za dušení moří a oceánů. Tohoto jsme dosáhli dohodou uzavřenou dnes v 6:30 ráno. Sníží to náklady, které bychom jinak museli na odstraňování následků znečištění životního prostředí dát o celých 22 miliard euro (566 miliard)," uvedla belgická europoslankyně Frédérique Riesová.

V rámci dohodnutého nařízení zavede EU také princip, kdy znečišťovatelé budou platit za odstraňování důsledků. To se týká hlavně tabákových společností, neboť filtry cigaret obsahují acetátová vlákna, která se rozkládají desítky let. Nedopalky jsou vůbec nejodhazovanějším odpadem.

Významným znečišťovatelem moří a oceánů jsou také zbytky rybářských sítí. Výrobce by měl zasáhnout stejný princip jako tabákové společnosti, že část zisku z prodeje bude muset směřovat na odstraňování důsledků na životní prostředí.

EU také chce dosáhnout toho, že do roku 2029 bude 90 % plastových lahví v EU recyklováno. V roce 2025 by měly být plastové lahve nejméně z 25 % vyráběny z obnovitelných materiálů, o pět let později se tato laťka posune na 30 %.

Na cigaretách, plastových kelímcích či ubrouscích pak bude muset být varování před tím, jaké důsledky pro životní prostředí má odhazování tohoto odpadu do přírody.

"Evropa má nyní legislativní nástroje na ochranu a prosazování na mezinárodní úrovni, což je potřeba vzhledem ke globální povaze znečištění moří. Je to důležité pro planetu a je to něco, co chtějí miliony Evropanů," dodala Riesová.

Dohodnutý text teď musí schválit Evropský parlament a zástupci členských států na Evropské radě. Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu jej bude probírat v lednu.