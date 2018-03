Hasiči likvidují vyvrácené stromy. Platí výstraha před silným větrem

Meteorologové Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vyhlásili výstrahu před silný větrem. Ta je platná od sobotního rána od 6:00 až do nedělního večera do 20:00 a to pro Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj.

Vítr nemilosrdně vyvracel a lámal i vzrostlé stromy. Ty museli hasiči nejčastěji odstraňovat ze silnic, ze střech domů i z elektrického vedení.

Silný vítr ale nešetřil ani zbytek republiky, pro který výstraha vydána nebyla. Jen královéhradečtí hasiči vyjížděli v sobotu ke 30 událostem, polovina z toho tvořila pomoc při odstraňování popadaných stromů.

Nejvíc napilno měli královéhradečtí hasiči na Náchodsku v okolí Nového Města nad Metují. "Přímo v Novém Městě nad Metují v ulici Ve Vilách spadl strom na elektrické vedení a trafostanici. V Provodově-Šonově pak spadl strom na střechu rodinného domu. Hasiči pomohli majitelům pomocí automobilového žebříku s provizorním zakrytím poškozeného místa," potvrdila mluvčí hasičů Martina Götzová.

Hasiči odstraňovali spadlé stromy také na Rychnovsku v Rokytnici v Orlických horách a v Dobrém, na Trutnovsku v Litíči nebo na Jičínsku v Hořicích a v Pecce.